Northvolt, le géant suédois des batteries pour véhicules électriques et symbole des ambitions européennes face à la domination asiatique, est au bord du gouffre. Incapable d’atteindre ses objectifs de production et fragilisé par des échecs commerciaux majeurs, l’entreprise envisage une mise sous protection judiciaire ou même une faillite.

Depuis septembre, l’entreprise suédoise Northvolt productrice de batteries pour véhicules électriques, n’a pas atteint ses objectifs hebdomadaires de production, qu’il s’agisse des volumes ou de la qualité des cellules. Ces difficultés, confirmées par des documents internes révélés par Reuters, mettent en lumière des défis qui s’accumulent pour l’entreprise, malgré ses ambitions de rivaliser avec la domination asiatique.

Des ambitions freinées par des défis structurels

Fondée il y a seulement quelques années, Northvolt avait pour mission de devenir un leader européen dans un secteur stratégique. Localisée en Suède, bénéficiant d’une abondance d’électricité verte, l’entreprise avait attiré des investissements massifs. Alors qu’elle a levé plus de 15 milliards de dollars auprès d’acteurs majeurs comme Volkswagen, Goldman Sachs et Siemens, l’entreprise tente toujours de trouver des solutions à court terme pour continuer ses opérations.

Northvolt a dû réduire ses effectifs de 25 % en Suède et concentrer ses efforts sur ses opérations existantes, tout en abandonnant ou retardant d’autres projets. Malgré ces mesures, des problèmes de gestion, des normes de sécurité insuffisantes et des équipements chinois défectueux compliquent davantage la situation, rapporte le New York Times.

Des échecs financiers et commerciaux

Un plan de sauvetage de 300 millions de dollars a échoué après que Volkswagen, l’un des principaux partenaires de Northvolt, a refusé d’augmenter ses commandes. Déjà en crise, le groupe allemand préfère préserver ses propres chaînes de production avec des partenaires comme Umicore. Par ailleurs, BMW a annulé un contrat majeur de 2 milliards d’euros, invoquant les retards de livraison et la qualité insuffisante des batteries.

Ces revers financiers aggravent les difficultés de Northvolt, qui n’a pas encore généré de bénéfices et dépendait fortement de ces partenariats pour maintenir ses opérations.

Vers une possible mise sous protection judiciaire

Faute de solutions viables, Northvolt envisage des mesures extrêmes, notamment une mise sous protection judiciaire via le Chapitre 11 aux États-Unis ou une faillite, rapporte le New York Times. Bien que l’entreprise refuse de commenter ces spéculations, les décisions pourraient être prises dans les jours à venir. La situation est aggravée par le refus du gouvernement suédois de lui accorder un soutien financier, laissant l’entreprise dépendante d’investisseurs sceptiques.