Newtree Impact investit dans une startup suisse

La holding belge Newtree Impact a participé à hauteur de 630.000 euros à un tour de table d’une petite dizaine de millions d’euros qui doit faire passer Yeastup, une entreprise suisse spécialisée dans le recyclage de levures de brasserie, à une étape supérieure.

Newtree Impact, la holding belge à impact, a investi 630.000 euros dans la startup suisse Yeastup, spécialisée dans le recyclage de levures de brasserie. Yeastup a développé un procédé permettant d’extraire plusieurs ingrédients à partir de levures usagées. Elle isole des protéines et des fibres tout en préservant pleinement leurs fonctionnalités, ce qui permet de fabriquer des ingrédients à faible empreinte carbone et à haute valeur nutritionnelle et digestibilité, qui peuvent être utilisés dans diverses applications dans des alternatives aux protéines animales, les boissons protéinées et les barres énergétiques, ainsi que dans d’autres secteurs, comme les cosmétiques.

Nouveau site de production

Pour Yeastup le but de cette levée de fonds d’un montant de 8,9 millions de francs suisses (9,5 millions d’euros) est de se lancer dans une production à grande échelle. Yeastup finalise ses installations sur son premier site de production capable de recycler 24.000 tonnes de levures par an, en réutilisant des infrastructures existantes comme d’anciennes laiteries. Et l’entreprise cherche un second site de production.

« Nous avons investi dans Yeastup car nous avons été convaincus par leur équipe expérimentée ainsi que leur processus de recyclage qui aboutit à des ingrédients fonctionnels, responsables et sains ayant une rentabilité économique supérieure à d’autres initiatives du secteur. Nous sommes heureux de soutenir leur croissance et de siéger au conseil d’administration », explique Benoît de Bruyn, CEO de Newtree Impact.

Depuis son lancement en 2021, Newtree Impact a levé 20 millions d’euros et a réalisé 18 investissements et est exposée indirectement à plus de 100 startups actives dans le secteur de la foodtech et de l’agritech.