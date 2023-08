Muriel Bernard: « Une journée par semaine sans rendez-vous »

Surcharge de travail, stress, solitude… Les facteurs de risque s’accumulent pour la santé physique et mentale des patrons de PME. Ceux-ci n’ont cependant pas toujours conscience que leur santé, c’est le premier capital immatériel de leur entreprise et qu’elle mérite une attention prioritaire. Des indépendants et patrons de PME témoignent. Aujourd’hui, c’est la patronne d’eFarmz qui partage son expérience.

“Depuis que je suis entrepreneuse, je fais plus attention à ma santé. Je mange sainement, beaucoup de fruits et légumes bios et locaux – c’est facile avec eFarmz – et je m’organise pour faire du sport deux à trois fois par semaine. «

« Dans mon planning, je dégage une journée par semaine sans rendez-vous, afin de pouvoir travailler sur le fond. Bien entendu, nous avons des coups de feu, des périodes très chargées. Mais il faut veiller à ce qu’elles ne s’enchaînent pas. Quelqu’un m’a dit un jour qu’entreprendre, c’était un marathon, pas un sprint. J’ai toujours cela en tête: tenir sur la durée, avoir cette vision à long terme. Prendre le temps de réfléchir au sens de ce que l’on fait, à pourquoi on le fait, ça aide beaucoup. Même si c’est stressant, quand je vois l’impact d’eFarmz, ça aide à continuer. Je sais que je reste alignée sur mes valeurs. »

« Enfin, j’ai la chance d’être bien entourée, avec les équipes évidemment mais aussi le conseil d’administration. Un bon CA, cela aide à sortir la tête du guidon et à rester. Et puis, j’aime continuer à passer du temps en famille, à voir des gens, à aller boire un verre avec des amis. Cela change les idées et vous aide à relativiser les choses. J’échange aussi avec des confrères et des consœurs au sein de différentes structures. Nous vivons un peu les mêmes stress, c’est bien d’en parler, d’échanger au lieu de ruminer toute seule dans son coin.”