Monizze à l’assaut du secteur public

Le challenger des chèques digitaux (chèques repas, écochèques…) dévoile ses ambitions de croissance. En plus du secteur privé où sa croissance se fait à deux chiffres, Monizze entend doper sa présence dans le secteur public, un domaine qui ne représente que 10% de ses affaires aujourd’hui.

Après avoir conquis le secteur privé avec ses solutions digitales de chèques-repas, éco-chèques, etc., Monizze met désormais le focus sur le secteur public. La firme vient en effet de recruter un spécialiste du marché tout en structurant des équipes dédiées au secteur public. Ce choix stratégique s’appuie sur un constat : sur les 800.000 bénéficiaires de ses solutions, 10 % seulement sont issus du secteur public.

Jean-Louis Van Houwe, le boss de Monizze soutient que « la crise sanitaire, suivie des bouleversements économiques liés à l’inflation et à la guerre en Ukraine, ont poussé les pouvoirs publics à déployer des aides ponctuelles (chèques conso, primes pouvoir d’achat). Des nécessités auxquelles Monizze a su répondre en proposant des solutions « one-shot », démontrant la flexibilité et l’utilité de ses outils digitaux pour les institutions publiques ».

L’essentiel du business de Monizze se fait dans le privé

Reste qu’aujourd’hui, l’essentiel du business de la firme se fait dans le privé. Or, le relais de croissance dans le public attise la convoitise du challenger du secteur qui fait face, notamment, à des mastodontes comme Pluxee (ex Sodexo) et Edenred. Lesquels tiennent à deux la plus grande part de marché dans ce secteur.

Cependant, s’imposer sur ce marché exigeant n’est pas forcément chose facile. Le secteur public est réputé pour sa complexité administrative et ses contraintes budgétaires sévères. « C’est un marché sous tension, où les appels d’offres se gagnent souvent au prix le plus bas. Plutôt que de vendre à perte, nous préférons offrir une véritable valeur ajoutée », explique le patron-fondateur de Monizze. Il veut, via de nouveaux cas d’usages, montrer au secteur la valeur ajoutée que Monizze peut apporter.

Education du marché pour de nouveaux usages

Une forme d’éducation du marché pour de nouveaux usages, qui pourrait prendre un moment avant de porter ses fruits. Mais qu’importe, la société prévoit une approche à long terme, consciente que l’adoption des solutions digitales dans le secteur public nécessitera du temps. « Cela peut prendre plusieurs années. Les décideurs publics ne savent souvent pas ce qu’ils ne savent pas », analyse confiant Jean-Louis Van Houwe.

Déterminé, il peut s’appuyer sur son expérience de challenger et sur une belle croissance depuis son lancement, il y a 14 ans. « On prévoit d’atteindre un chiffre d’affaires de 35 millions d’euros pour l’année 2024 », glisse le boss de Monizze qui emploie 120 personnes et prévoit d’en embaucher 20 nouvelles cette année. Au total, 800.000 personnes bénéficient des services de Monizze au travers des quelque 75.000 entreprises clientes…