Mithra va signer un accord de licence en vue de la commercialisation du Donesta au Canada

Mithra a signé avec l’entreprise canadienne Searchlight Pharma une lettre d’intention contraignante en vue de la finalisation d’un contrat de licence pour son produit Donesta, un traitement hormonal pour soulager des effets de la ménopause.

L’accord prévoit que Searchlight disposera des droits commerciaux et marketing exclusifs au Canada du traitement. Mithra pourra recevoir jusqu’à 17,05 millions d’euros en frais de licence, frais réglementaires et paiements relatifs aux ventes, en plus de royalties échelonnées à deux chiffres sur les ventes nettes annuelles totales au Canada, détaille la société basée à Liège.

Cette dernière et Searchlight sont déjà partenaires pour la vente de deux autres produits de Mithra au Canada.

« Solide expérience »

« Grâce à sa solide expérience dans le domaine de la santé féminine, cette entreprise canadienne bénéficie d’un positionnement idéal pour garantir un lancement optimisé, afin de permettre un accès rapide à ce traitement candidat différentié et de générer le plus de valeur possible pour nos parties prenantes », relève David Horn Solomon, directeur général de Mithra.

II ajoute que l’entreprise est toujours à la recherche du meilleur partenaire pour défendre les droits marketing de Donesta aux États-Unis. Des demandes d’autorisation en la matière devraient d’ailleurs être déposées au cours du deuxième semestre aux Etats-Unis et en 2024 au Canada, Ces requêtes seront appuyées par les premiers résultats de sécurité prometteurs de l’étude en phase 3 (effectuée sur plusieurs centaines voire milliers de patients, NDLR) du traitement actuellement menée en Amérique du Nord.

Searchlight Pharma prévoit d’ailleurs une demande de soumission du dossier réglementaire au Canada pour le premier semestre de l’an prochain.

Les données de sécurité primaires pour l’Europe, où est également menée une étude de phase 3, sont, elles, attendues au cours du premier semestre 2024.