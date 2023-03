Mithra a triplé son chiffre d’affaires en 2022

Les premières ventes de la pilule contraceptive Estelle restent cependant bien en dessous des attentes. Et les pertes, bien qu’en diminution, flirtent avec les 60 millions d’euros.

Les résultats de Mithra sont-ils dangereusement insuffisants ou seulement en dessous des attentes ? D’un côté, le cours de bourse s’est effondré, dégringolant en un an de 16 à 3 euros et poussant le conseil d’administration à anticiper le remplacement du CEO Leon Van Rompay (le CA a retenu une short list de 3 candidats). De l’autre, l’entreprise annonce un chiffre d’affaires triplé sur 2022 à 67 millions d’euros, des pertes réduites de moitié (59,6 millions d’euros) et des résultats positifs de l’étude de sécurité du Donesta (médicament contre les effets de la ménopause) aux États-Unis.

Contrairement à d’autres biotechs, Mithra a fait le choix de rester une société indépendante et de développer elle-même ses produits jusqu’à la mise sur le marché. Et même au-delà puisqu’elle a construit une usine de production à Flémalle. Son premier produit propre (hors générique) est désormais sur le marché. La pilule contraceptive Estelle a généré l’an dernier 9,2 millions d’euros de recettes, un chiffre inférieur à celui de 2021. La société pointe cependant une accélération aux États-Unis sur les derniers mois et elle espère l’intensifier avec des actions de marketing outre-Atlantique en ce début d’année. Ce médicament a été mis sur le marché durant la crise du Covid-19 et cela a vraisemblablement freiné son implantation. Il est distribué en Europe par Gedeon Richter et aux États-Unis, ainsi qu’en Australie, par Mayne Pharma. De grands groupes, mais peut-être pas aussi grands que ceux dont rêvaient les fondateurs de Mithra.

La société liégeoise fonde beaucoup d’espoir dans le Donesta, qui devrait arriver sur le marché américain au début 2024 et un an plus tard en Europe. La firme chargée de sa commercialisation aux États-Unis devrait être connue très prochainement et constituera un bon baromètre de la confiance du marché envers le potentiel de Donesta. En Europe, c’est à nouveau Gedeon Richter qui s’en chargera.

Les retards et les premières ventes inférieures aux attentes ont compliqué le financement de l’entreprise. Mithra a conclu début 2022 un accord avec Goldman Sachs pour un montant maximal de 100 millions d’euros, remboursable en actions. Quand le cours de bourse s’effondre, un tel accord dilue fortement les actionnaires antérieurs, qui n’en sont évidemment pas réjouis. D’où de gros soucis financiers qui ont accaparé la direction, qui a dès lors accordé moins d’attention à l’usine de Flémalle. Celle-ci n’attire guère de clients extérieurs et n’a généré que 2,3 millions de revenus l’an dernier. Cela pèse dans le bilan de Mithra, d’où des rumeurs de vente de l’outil. Aujourd’hui, la position de trésorerie permet cependant à Mithra, toujours confiante dans le potentiel de ses produits de santé féminine à base d’Estétrol, de voir venir pour l’année en cours. À condition que la tempête boursière se calme. Le fait que des profils très intéressants, y compris internationaux, se soient manifestés pour le poste de CEO indique sans doute que l’équipe de Mithra n’est pas la seule à croire toujours dans le potentiel du pipe-line de l’entreprise.