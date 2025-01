Donald Trump a indiqué lundi que Microsoft fait partie d’un groupe d’entreprises pressenties pour racheter TikTok dans le cadre d’un projet du gouvernement américain pour éviter l’interdiction de l’application aux Etats-Unis.

“Je dirais que oui”, a répondu le président américain à un journaliste qui lui demandait si Microsoft était en discussion pour acquérir le réseau social. “TikTok suscite beaucoup d’intérêt, il y a un grand intérêt pour TikTok. J’aime les guerres d’enchères parce qu’elles permettent de faire la meilleure affaire possible”, a-t-il ajouté.

Donald Trump a refusé de donner les noms d’autres prétendants mais a assuré qu’il s’agit de “sociétés haut de gamme”.

Microsoft, repreneur de TikTok?

Propriété du groupe chinois ByteDance, le sort de l’application ultra-populaire chez les jeunes, TikTok, est incertain aux Etats-Unis. Une loi votée en 2024 pour forcer ByteDance à vendre l’application sous peine d’interdiction sur le territoire américain est entrée en vigueur le 19 janvier, la veille de l’investiture de Donald Trump.

Le républicain a aussitôt suspendu son application pour deux mois et demi, dans l’espoir de trouver une solution avec Pékin, et proposé que ByteDance octroie aux Etats-Unis 50% du capital de TikTok en contrepartie de la non application de la loi. Washington pourrait ensuite attribuer cette participation à des intérêts privés américains, selon lui.

Selon la radio publique américaine NPR, le gouvernement essaie de former un groupe d’investisseurs autour d’Oracle (fournisseur de cloud) pour prendre le contrôle de l’algorithme et des données de la plateforme, tout en gardant ByteDance comme actionnaire minoritaire.

En août 2020, quand Donald Trump avait tenté de bannir TikTok des Etats-Unis, Microsoft s’était allié à Walmart pour formuler une offre de rachat de la plateforme, que ByteDance avait déclinée. Oracle avait ensuite annoncé un accord portant sur une prise de participation minoritaire de 12,5%, qui ne s’est jamais concrétisé.