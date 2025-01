Meta lance la pub sur Threads

Franchement inspirée de sa concurrente X (anciennement Twitter), la plateforme Threads du groupe Meta va enfin tester la publicité sur son réseau, alors que son grand patron Mark Zuckerberg est sur la sellette depuis son virage idéologique.

La déclaration n’est pas vraiment surprenante, mais le timing est pour le moins étonnant. Alors que Mark Zuckerberg vient à peine de renoncer à ses objectifs ‘‘DEI’’ (diversité, équité, inclusion) et d’annoncer un changement radical dans la politique de modération sur ses plateformes, le patron de Meta teste à présent la publicité sur Threads, le dernier-né de ses réseaux sociaux.

Lancée le 5 juillet 2023 aux Etats-Unis, cette plateforme qui s’inspire fortement de X (anciennement Twitter) a vu le jour quelques mois après qu’Elon Musk ait justement racheté Twitter et bousculé toutes les règles en vigueur pour y promouvoir une liberté d’expression totale. Peu rassurés pour leurs marques qui étaient davantage exposées aux fake news et aux contenus haineux, les annonceurs ont alors peu à peu quitté le navire X, ce qui a donné quelques idées à ses concurrents, à commencer par Mark Zuckerberg qui a donc inauguré Threads il y a un an et demi à peine.

Aujourd’hui, cette plateforme similaire à X compterait environ 300 millions d’utilisateurs mensuels selon Meta, soit une cible de choix pour les annonceurs. ‘‘Nous commençons un petit test de publicité sur Threads avec une poignée de marques aux États-Unis et au Japon’’, a ainsi déclaré Adam Mosseri, patron d’Instagram et de Threads, qui dit s’attendre à ‘‘beaucoup de commentaires’’ sur la meilleure façon de procéder.

Des annonceurs perplexes

Reste à savoir maintenant si les marques se bousculeront sur Threads, étant donné le virage idéologique de Mark Zuckerberg. Avec la fin du fact-checking sur Facebook, il y a en effet un réel danger, pour les annonceurs, d’être associés à des contenus préjudiciables pour leur image et si Threads adopte la même politique de modération, la brand safety (la protection de la marque) pourrait donc être également en danger sur la ‘‘nouvelle’’ plateforme de Meta.

Cela s’avérerait dès lors problématique pour de nombreuses marques ‘‘qui pourraient ne plus considérer Threads comme une alternative plus sûre à X’’, commente ainsi Jasmine Enberg de la société d’études de marché Emarketer. ‘‘Mais la volatilité de TikTok incite les marques à chercher des alternatives et Meta ne va donc pas laisser passer l’occasion d’ajouter Threads à leurs options’’, ajoute-t-elle toutefois.

L’avenir du très populaire TikTok est en effet incertain aux États-Unis. La loi votée en 2024 pour interdire l’application du groupe chinois ByteDance sur le territoire américain est entrée en vigueur le 19 janvier, mais le fraîchement élu Donald Trump a suspendu son entrée en vigueur pour plusieurs semaines, dans l’espoir de trouver une solution avec les autorités chinoises.