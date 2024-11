Mercedes-Benz veut économiser des milliards d’euros dans les années à venir

Le constructeur automobile allemand Mercedes-Benz a l’intention de réduire ses coûts. “Au cours des prochaines années, nous allons réduire nos coûts de plusieurs milliards d’euros par an”, a indiqué une porte-parole de Mercedes-Benz à l’agence de presse allemande DPA. Elle a refusé de préciser où la compagnie envisageait de réduire les coûts ou si elle prévoyait des licenciements.

L’industrie automobile allemande a rencontré de sérieux défis récemment, notamment dû à une transition difficile vers les véhicules électriques et une concurrence de plus en plus rude sur le marché chinois, où les constructeurs automobiles allemands ont connu une activité florissante par le passé.



Volkswagen, la plus grande marque automobile d’Europe a déjà menacé de fermer plusieurs industries et de supprimer des emplois en Allemagne. En Belgique, Le site de production d’Audi, filiale de Volkswagen, à Forest, va notamment devoir fermer.



Mercedes-Benz déclare également qu’elle est confrontée à la situation difficile de l’industrie et qu’elle doit réduire ses coûts. “La situation économique reste extrêmement volatile à l’échelle mondiale. Ce n’est qu’en augmentant durablement l’efficacité que nous resterons financièrement solides”, a ajouté la porte-parole. “Des économies substantielles – y compris dans les coûts fixes – ont placé l’entreprise dans une bonne position de départ. Nous continuerons sur cette voie, calmement mais de manière très cohérente.”