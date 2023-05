Mediahuis reprend l’agence d’informations européennes Euractiv

Le groupe médiatique Mediahuis (De Standaard, Het Nieuwsblad…) a repris l’agence d’informations européennes Euractiv, a-t-il fait savoir jeudi. Mediahuis dispose désormais d’activités au Benelux, en Allemagne et en Irlande.

Euractiv traite de l’actualité dans huit domaines de l’Union européenne: agro-alimentaire, économie, énergie et environnement, Europe, santé, politique, technologie et transport. Des journalistes établis à Bruxelles, Paris et Berlin, aidés de partenaires de réseaux médias, proposent des informations en treize langues.

L’information sur la politique de l’UE devient de plus en plus concurrentielle, surtout à l’extérieur de l’Union. Au sein de Mediahuis, Euractiv pourra profiter de la dimension internationale du groupe et de son expertise en matière technologique. L’entreprise belge a l’intention, avec cette reprise, de devenir un groupe médiatique européen de premier plan.

« La politique européenne et son élaboration sont fondamentales dans la société actuelle et attirent la curiosité de millions d’Européens. D’où le besoin d’une information européenne forte, indépendante et multiforme », commente Gert Ysebaert, CEO de Mediahuis. « Euractiv est parvenue à développer une marque média prometteuse et est devenue une source d’informations fiable pour les décideurs européens, les groupes d’intérêt et les autres médias. »

En Belgique, Mediahuis édite notamment les journaux De Standaard, Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen et Het Belang van Limburg. Le groupe compte quelque 4.600 employés et réalise un chiffre d’affaires annuel de 1,2 milliard d’euros.