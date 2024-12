Matthieu Blazy: un diplômé de La Cambre à la direction artistique de l’empire Chanel

A tout juste 40 ans, le créateur franco-belge Matthieu Blazy prend les commandes stylistiques de la prestigieuse maison Chanel. Il aura la lourde tâche de donner l’impulsion créative indispensable au maintien de l’excellente santé financière de ce symbole du luxe parisien.

C’est un défi à plusieurs milliards d’euros qui se tisse dans les coulisses de la célèbre maison de mode. Avec un chiffre d’affaires qui flirte avec les 20 milliards en 2023, Chanel incarne une certaine indépendance dans l’univers du luxe dominé par les grands groupes tels que LVMH, Kering ou encore Richemont.

Fondée en 1910 par la créatrice de mode Gabrielle Chasnel dite Coco Chanel, cette maison de haute couture française s’est depuis diversifiée dans le prêt-à-porter, les accessoires et les parfums qui ont fait sa renommée internationale. L’entreprise appartient toujours aux frères Alain et Gérard Wertheimer (petits-fils de Pierre Wertheimer qui fut l’associé de Coco Chanel) et cette dimension familiale confère à l’entreprise un statut particulier dans l’univers du luxe, à l’instar de la maison Hermès, elle aussi indépendante des grands acteurs de la mode actuelle.

4,5 milliards de bénéfice net

Porté par ses articles emblématiques tels que ses tailleurs en tweed, son cultissime parfum N°5 et ses sacs matelassés ornés du double C croisé, l’empire Chanel compte aujourd’hui plus de 32.000 employés dans le monde et affiche une éclatante santé financière. Le bénéfice net de son dernier exercice s’élève à 4,5 milliards d’euros (sur un chiffre d’affaires de 19 milliards en 2023) et tout le défi consiste aujourd’hui à perpétuer la notoriété étincelante de cette marque de luxe longtemps incarnée par l’excentrique Karl Lagerfeld.

Cocorico! C’est à un Franco-Belge formé à l’École nationale supérieure des arts visuels de La Cambre à Bruxelles que revient aujourd’hui l’honneur de reprendre les rênes stylistiques de la prestigieuse maison Chanel.

Parcours sans faute

Né d’une mère belge et d’un père français, Matthieu Blazy est sorti de La Cambre en 2007 avec une grande distinction. Ses premiers pas professionnels le mènent chez le créateur belge Raf Simons où il travaille sur les collections Homme, avant de rejoindre en 2011 la réputée Maison Margiela. Repéré par la très influente journaliste américaine Suzy Menkes du magazine Vogue, le créateur franco-belge est alors débauché par la maison Céline en 2014, puis devient directeur artistique du prêt-à-porter féminin chez Calvin Klein de 2016 à 2019.

En pleine crise sanitaire, il rejoint la marque italienne Bottega Veneta, propriété du groupe de luxe Kering, où il devient directeur artistique à la fin de l’année 2021. A tout juste 40 ans et après un parcours sans faute, Matthieu Blazy intègre aujourd’hui la maison Chanel avec une certaine excitation.

‘’Je suis convaincu qu’il saura jouer avec les codes et le patrimoine de la maison, se réjouit Bruno Pavlovsky, président de Chanel Fashion dans un communiqué publié ce vendredi. Sa personnalité audacieuse, son approche innovante et puissante de la création, ainsi que son dévouement à l’artisanat et aux belles matières, emmèneront Chanel dans de nouvelles directions passionnantes.’’

Rendez-vous en 2025 pour le tout premier défilé ‘’Chanel by Matthieu Blazy’’.