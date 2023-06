Martin Buxant quitte LN24 pour RTL Belgique

A 44 ans, le journaliste vedette de LN24 quitte la chaîne d’info en continu pour rejoindre la rédaction de RTL Belgique. Un « mercato » qui fait mal au groupe IPM à un an des élections législatives.

C’est un sale coup pour IPM, le groupe de presse qui chapeaute La Libre, La DH, L’Avenir et LN24. A un an des élections législatives, son journaliste vedette Martin Buxant quitte en effet la chaine d’info en continu pour rejoindre RTL Belgique, désormais propriété du duo d’éditeurs DPG Media (VTM, Het Laaatste Nieuws, De Morgen, etc.) et Rossel (Le Soir, Sudinfo, etc.), l’ennemi juré d’IPM.

Le coup de canif est d’autant plus douloureux que Martin Buxant a débuté sa carrière à La Libre Belgique en 2002, après des études en journalisme à l’IHECS. Il y a travaillé comme correspondant, parallèlement à son master en études européennes à la VUB, avant de devenir journaliste politique en 2006. Repéré en Flandre, il sera débauché par De Morgen en 2011, avant d’être promu, deux ans plus tard, éditorialiste au journal économique L’Echo. On le retrouve ensuite en télévision sur RTL-TVI dans l’émission Politiquement Correct lors de la campagne électorale de 2014 et dans la matinale de la radio Bel RTL durant plusieurs années.

En 2018, il lance, avec le journaliste Joan Condijts et le serial entrepreneur Boris Portnoy, la première chaîne belge d’information en continu LN24. Une première dans le paysage audiovisuel belge. Après les départs successifs de ses deux comparses, LN24 sera ensuite cédée au groupe IPM à la fin de l’année 2021.

A 44 ans, Martin Buxant revient donc chez RTL Belgique pour y traiter l’information politique et économique. « Je suis particulièrement heureux de rejoindre le plus grand groupe médias du pays pour y faire rayonner la politique et l’économie, explique l’intéressé. C’est un énorme challenge que j’aborde avec un enthousiasme dingue, surtout dans la perspective de 2024. »

Du côté de LN24 et, plus largement, d’IPM, c’est plutôt la soupe à la grimace…