Mariage franco-chinois pour les moteurs Renault

Le groupe Renault va se diviser en plusieurs entités. La première est une entreprise commune avec le groupe chinois Geely, pour construire des moteurs à carburant. Elle fournira notamment Renault, Dacia, Nissan, Geely et Volvo.

Les grandes manoeuvres ont commencé chez Renault. Le groupe français, dirigé par Luca de Meo, va se fragmenter en plusieurs entités pour mieux affronter la transition énergétique. Elle vient d’annoncer un accord de coentreprise avec le groupe Geely pour constituer un producteur de moteurs à carburant, hybride ou non.

Le projet, qui a pour nom de code Horse, comprendra 17 usines sur 3 continents et occupera 19.000 employés. Il sera basé à Londres et fournira les marques Renault Group (Renault, Dacia), Geely Auto, Volvo Cars, Proton, Nissan, Mitsubishi Motors Company et PUNCH Torino des groupes actionnaires, ou pour des clients extérieurs.

Geely contrôle ou détient des participations importantes dans les marques Volvo, Geely, Polestar, Lynk&Co, Smart, tandis que Renault fabrique aussi Dacia et Alpine.

Le groupe saoudien Aramco a signé une lettre d’intention envisageant un investissement stratégique dans la coentreprise pour le développement de nouvelles générations de moteurs utilisant des carburants synthétiques, dont les e-carburants, ou à hydrogène. Ces deux derniers pourraient encore être vendus après 2035 dans l’UE, car les réglementations européennes autorisent des moteurs zéro émission à carburant dont le bilan carbone est neutre.

Une nouvelle société cotée pour les voitures électriques

Le groupe Renault devrait aussi annoncer bientôt le lancement d’une autre entité avec Nissan (nom de code Ampère), pour la fabrication de voitures électriques. Cette société, qui serait valorisée autour de 10 milliards d’euros, prend du temps à se constituer, car Nissan a pris beaucoup de temps avant de se décider. Il pourrait prendre 15% des parts de cette coentreprise, qui devrait être mise en Bourse en 2024.

Cette fragmentation du groupe Renault est une manière de répartir les investissements considérables de la transition entre plusieurs partenaires et joue les économies d’échelle. Le groupe français ne sera plus seul à investir dans de futures générations de moteurs à carburant, dont les marchés se situeront à terme hors de l’UE. Il ne sera pas seul, non plus, à investir dans des voitures électriques. Il espère que la filiale Ampère bénéficiera d’une valorisation intéressante (le syndrome Tesla) qui contribuera à la financer.

La société Horse basée en Grande-Bretagne

La coentreprise de moteurs à carburant aura deux bases : Madrid pour Renault Group, et Hangzhou Bay pour Geely. La direction centrale sera installée à Londres.

Geely est un groupe mondial fondé en 1986 par Eric Li, qui a vendu plus de 2,3 millions de véhicules en 2022. Le groupe Renault a vendu 2 millions de voitures en 2022, et annoncé 770.807 ventes au premier semestre (+11% vs H1 2022).