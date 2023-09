Mardaga reprend La Renaissance du Livre

Les éditions Mardaga reprennent La Renaissance du Livre. La Renaissance du Livre, qui avait fait face à des défis financiers et avait été contrainte de déclarer sa faillite cet été, est prête à redémarrer grâce à son sauvetage par les éditions Mardaga

Fondé en 1966, Mardaga est un éditeur de référence en francophonie dans le secteur des sciences humaines (en particulier dans le domaine de la santé et de la psychologie). Il a connu, ces dernières années, un développement rapide, notamment avec la reprise des éditions du Perron en juillet dernier. Thibault Léonard, CEO de l’entreprise explique : « En reprenant la Renaissance du Livre, notre objectif est clairement de donner un second souffle à cette maison d’édition qui connaît des difficultés depuis de nombreuses années. Nous avons la conviction que cette maison et la marque Renaissance peuvent retrouver leur splendeur d’antan si nous appliquons les bonnes pratiques de gestion qui nous ont permis de relancer Mardaga ces dernières années ».

Dans ce cadre de cette reprise, Mardaga s’engage à :