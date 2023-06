Yves Rocher sans famille

Pour la première fois de son histoire, la direction opérationnelle du groupe Rocher ne sera pas aux mains de la famille fondatrice.

Début février, nous évoquions les difficultés d’Yves Rocher au sortir du covid, de la baisse significative du chiffre d’affaires (-15%), d’un plan de restructuration avec suppression de 300 postes et de la fermeture éventuelle d’une usine.

Les choses vont plus loin aujourd’hui. Pour la première fois de son histoire, la direction opérationnelle du groupe qui regroupe aussi les marques Petit Bateau ou Arbonne, ne sera pas aux mains de la famille Rocher. Bris Rocher la cède à Jean-David Schwartz qui gérait déjà la seule marque Yves Rocher depuis un an et demi.

Le défi est de taille dans un marché de la beauté de moyenne gamme déprimé depuis 10 ans. Bris Rocher va se concentrer sur la présidence du conseil d’administration et les options stratégiques.