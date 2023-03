Un Belge à la tête de l’organisation mondiale des normes technologiques

Le Belge Jo Cops, director of industry relations chez Niko, a été élu président de la Commission électrotechnique internationale (CEI) qui est l’organisme, dont le siège est situé en Suisse, qui regroupe 173 pays afin de définir les normes technologiques et les règles en matière de certification dans l’industrie électronique et électrique.

C’est grâce à la CEI , qui coordonne le travail de 20.000 experts, que l’on a par exemple décidé de définir le port USB-C comme connectique unique pour recharger les téléphones portables, les tablettes, les écouteurs, les consoles… Une décision qui entrera en vigueur fin de l’an prochain.

Jo Cops est le deuxième Belge à diriger cette institution vieille de plus de 100 ans.

« Les normes CEI fournissent aux gouvernements le cadre technique pour concevoir des innovations technologiques telles que le développement d’infrastructures abordables, l’urbanisation intelligente et la mise en place de systèmes de transport intelligents tout en accordant une attention particulière aux questions de sécurité et de santé de leurs citoyens, explique-t-il. De plus, les normes internationales garantissent l’interopérabilité, de sorte que les produits peuvent être vendus dans le monde entier et peuvent fonctionner avec des produits de différents fabricants, ajoute Jo Cops. »

L’ambition du nouveau président de la CEI pour les années à venir est de promouvoir davantage les normes technologiques de la CEI dans le monde entier et de se concentrer sur la manière dont nous pouvons générer, stocker et distribuer l’énergie plus efficacement. Jo Cops combine sa nouvelle fonction avec ses responsabilités chez Niko, le leader du marché belge dans la production de matériel d’installation électrique et de domotique, avec une forte position européenne.