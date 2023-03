Un Belge à la tête de la maison-mère allemande d’Inno

Le Belge Olivier van den Bossche devient le nouveau patron de Galeria Karstadt Kaufhof, la maison-mère de l’enseigne Inno en Belgique, annonce De Tijd. Le groupe, en difficultés financières, prévoit de supprimer des dizaines d’emplois.

Olivier van den Bossche devrait prendre ses fonctions « à l’issue de la procédure de restructuration en cours » soit, vraisemblablement, début mai, selon le journal allemand Die Zeit.

Le Belge a déjà dirigé le groupe allemand entre 2014 et 2017, avant de travailler pour le groupe de cosmétiques Rituals.

« En tant que directeur des ventes de Galeria et ancien CEO de Kaufhof, Olivier van den Bossche est la personne indiquée pour un nouveau départ », selon le président du groupe, Wolfram Keil, cité par Die Zeit.

Galeria Karstadt Kaufhof est entré depuis octobre dans une procédure visant à la protéger de ses créanciers, pour la seconde fois en trois ans. Le groupe a annoncé il y a une quinzaine de jours vouloir fermer 52 de ses 129 magasins en Allemagne, ce qui menace plus de 5.000 emplois. Inno n’est pas concerné par cette restructuration.