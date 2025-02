Source Code : quand Bill Gates raconte ses débuts dans un premier livre autobiographique

Dans son premier livre autobiographique, Source Code, Bill Gates revient sur les premières décennies de sa vie, depuis son enfance à Seattle jusqu’aux débuts de Microsoft. Publié ce 4 février, cet ouvrage marque un tournant pour l’entrepreneur et philanthrope, qui s’est rarement exprimé sur son histoire personnelle.

Gates explique que ce projet est né d’un processus de réflexion amorcé il y a plusieurs années. À l’approche de ses 70 ans, il a ressenti le besoin de revisiter son passé, notamment après le décès de son père atteint d’Alzheimer. En explorant d’anciens souvenirs, des photographies et des archives familiales, il a entrepris de comprendre comment son parcours et ses expériences l’avaient façonné.

Dans Source Code, il partage son enfance en tant qu’enfant curieux, parfois difficile, élevé par des parents ambitieux qui ne savaient pas toujours comment canaliser son énergie. Il évoque aussi les figures qui ont influencé son développement, comme sa grand-mère, qui lui a appris à jouer aux cartes et, plus largement, à structurer sa pensée.

L’influence de bons enseignants

L’un des éléments clés de son parcours, selon lui, réside dans l’influence de ses enseignants. Gates reconnaît avoir eu la chance d’étudier dans l’une des rares écoles équipées d’un accès à l’informatique à une époque où cela était encore exceptionnel. Mais au-delà de cet avantage, il souligne surtout l’impact de plusieurs professeurs qui ont cru en lui malgré son comportement parfois turbulent. Ces enseignants lui ont offert des responsabilités concrètes, l’ont encouragé à apprendre par l’expérience plutôt que par des leçons magistrales et lui ont laissé l’espace nécessaire pour explorer ses passions. À travers leurs enseignements, ils lui ont non seulement transmis des connaissances, mais aussi une manière de penser qui l’a aidé à envisager ce qu’il pouvait accomplir.

Le livre revient également sur un moment clé de son histoire : en décembre 1974, Paul Allen, son ami et futur cofondateur de Microsoft, lui montre un exemplaire du magazine Popular Electronics. Cet instant déclenche une prise de conscience : le logiciel allait révolutionner le monde. Cette révélation les pousse à fonder Microsoft, une entreprise qui va bouleverser l’industrie technologique.

Gates ne se contente pas de raconter ses succès. Il évoque aussi des souvenirs plus douloureux, comme la perte de son premier ami proche à l’âge de 16 ans, une expérience marquante qui l’a profondément affecté. Il aborde également les défis personnels qu’il a dû surmonter, notamment son besoin d’indépendance dès son plus jeune âge et les tensions avec ses parents.

À travers ce livre, Gates explore en profondeur l’influence de son passé sur son parcours professionnel et personnel. Il prévoit déjà de prolonger cet exercice introspectif avec un second ouvrage dédié à sa carrière dans le logiciel, et un troisième sur son engagement philanthropique.