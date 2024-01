Re-Connect: Eric Domb (Pairi Daiza)

Re-Connest, le podcast inspiré de l’ouvrage éponyme de Georges-Alexandre Hanin sera diffusé à partir de ce jeudi 11 janvier sur le site de Trends-­Tendances. Une vingtaine d’épisodes seront diffusés, au rythme d’un par semaine.

Voici la programmation des épisodes du mois de janvier.

· Jeudi 18 janvier: Felice Mazzu (clubs de football de Charleroi, Genk, Union, Anderlecht…)

· Jeudi 25 janvier: Giles Daoust (Daoust Interim)

Dans ce premier épisode, on découvre la théorie du why développé par Simon Sinek. En Belgique, une personne incarne ce concept plus que quiconque : Eric Domb. Découvrez comment son why fut forgé dans sa plus tendre enfance et comment il l’influence encore tous les jours.