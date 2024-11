Qui sera le 40e Manager de l’Année? Voici les cinq candidats en lice

Cinq finalistes sont sur les rangs pour décrocher le titre convoité de Manager de l’Année 2024 de Trends-Tendances. Une compétition qui célèbre cette année sa 40e édition. Nous vous présentons ces managers dont le jury a épinglé les mérites.

Le Manager de l’Année est une récompense décernée depuis 1985 par Trends Tendances. Chaque année le jury présidé par Pascale Delcomminette (Awex) et composé de membres de la rédaction ainsi que de spécialistes des milieux économiques et financiers, se réunit pour désigner les cinq finalistes. Les managers retenus pour cette 40e édition sont Julien Compère (FN Browning), Philippe de Selliers (Leonidas), Laurent Louyet (Groupe Louyet), Manuel Pallage (NSI) et Gauthier Philippart et Jean-Luc Morelle (Trasis). Vous découvrirez leurs portraits dans les articles ci-dessous.

Qui succédera à Michaël Labro, lauréat de l’édition 2023, et enrichira un palmarès comptant des personnalités telles que Albert Frère, Pierre-Olivier Beckers, Jean Stéphenne, Pierre De Muelenaere, Jean-Pierre Lutgen et Fabien Pinckaers? Pour voter, rendez-vous du jeudi 7 novembre au dimanche 24 novembre sur le site www.managerdelannee.be. À l’issue de cette période, les trois finalistes ayant récolté le plus de suffrages seront reçus dans un ordre aléatoire par le jury, qui désignera ensuite le lauréat. Le nom de celui-ci sera dévoilé le mercredi 8 janvier 2025 lors d’une soirée de gala à Brussels Expo.