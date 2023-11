Podcast: Benoît van den Hove, CEO d’Euronext Brussels

Benoît van den Hove, patron de la Bourse de Bruxelles depuis le 1er juillet 2023, reconnaît que la conjoncture économique est difficile, mais salue la grande résilience des marchés.

Benoît van den Hove évoque la place importante occupée par l’immobilier à Bruxelles et la pression particulière qui s’exerce sur lui. “L’immobilier avait fortement augmenter grâce à la faiblesse des taux, dit-il. C’est un secteur dont la valorisation dépend très fort des taux d’intérêt. Depuis 2018, sur les 17 milliards levés à la Bourse de Bruxelles, 7 milliards concernent l’immobilier, soit 7%, cela vous donne une idée de l’importance de ce secteur pour nous. Cette année, on va arriver quasiment au milliard d’euros: elles continuent à avoir la confiance de leurs investisseurs. Mais on voit que certaines de ces sociétés regardent leur portefeuille d’actifs, avec une gestion plus dynamique.”