Marie-Hélène Ska (CSC): « Recréer du lien social, enjeu prioritaire de 2024 »

La secrétaire générale du syndicat chrétien estime que l’isolement croissant des travailleurs et de toutes les générations est préoccupant. Y répondre sera vital en une année d’élections sociales et politiques.

Marie-Hélène Ska, secrétaire générale de la CSC, est l’invitée de notre dernier Trends Talk de l’année, qui passera en boucle sur Canal Z ce week-end. 2024 sera une année multi-électorale, avec les élections sociales en mai et des élections politiques à tous les niveaux de pouvoir en juin et en octobre.

Sa préoccupation majeure pour cette année clé? L’isolement croissant des travailleurs. « Nous n’avons jamais eu autant d’outils technologiques qui nous permettent d’être en lien les uns avec les autres, explique-t-elle. Mais ce qui nous frappe aujourd’hui, c’est de voir à quel point cela renvoie chacun chez soi, dans son propre isolement, avec une communication qui est très formelle. On sent une forme de délitement de la cohésion sociale et du lien aux autres. »

« Chacun de nous est de plus en plus fragile »

Des colis que l’on se fait envoyer à domicile aux caisses de supermarchés déshumanisée, des téléconférences très convenues aux vidéos à la demande, on ne se parle plus. « Chacun de nous est de plus en plus fragile et renvoyé à sa propre responsabilité, prolonge-t-elle. Cet isolement, cette perte de repères, c’est l’inverse de ce qui fait société. » Ce déboussolement peut peser grandement sur les choix politiques, aussi, sur les peurs et les replis sur soi.

« L’enjeu pour 2024, c’est d’être à l’écoute des uns et des autres, pas seulement par des sondages, mais en se mettant autour d’une table, en dialoguant, en discutant, en échangeant sur ses difficultés et ses perspectives », estime Marie-Hélène Ska.

Cette préoccupation dépasse-t-elle la paupérisation et les problèmes sociaux? « Cela les dépasse, oui, parce que cela touche toutes les génération et tous les milieux sociaux. Nous voyons aujourd’hui des personnes âgées qui se plaignent d’être isolées parce qu’il n’y a plus de bureau de poste, de services publics… Mais pour des très jeunes enfants, à l’école, la difficulté de faire lien dans une classe – ou plus tard dans un mouvement de jeunesse ou une activité sportive – est réelle. Cela touche vraiment ce qui fait notre vivre ensemble, ce que l’on appelait la fraternité entre les uns et les autres. »

Un nouveau pacte social

« On doit souvent que l’homme est un animal social, c’est profondément vrai, nous ne pouvons pas vivre seuls dans une caverne, insiste Marie-Hélène Ska. Avec les élections sociales de mai, nous serons dans cet exercice de recréer du lien social dans des espaces de travail où les uns et les autres ne passent plus nécessairement, c’est notre rôle de le recréer, d’imaginer des aspirations et des revendications à partager ensemble. »

La secrétaire générale de la CSC estime aussi qu’un nouveau pacte social s’impose, mais qu’il faut pour cela changer de modèle économique! Un long échange de fond, à ne pas manquer dans notre Trends Talk.