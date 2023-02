L’ex-CEO de WWF Antoine Lebrun rejoint la fondation de Pairi Daiza

La fondation de Pairi Daiza sera dirigée à partir du mois d’avril par Antoine Lebrun, ex-directeur général de WWF-Belgique. Ce dernier va contribuer à la fondation notamment sur la mobilisation de fonds et sur les projets de restauration d’environnements d’animaux à l’étranger.

« Les deux choses qui m’ont donné envie et qui me motivent à rejoindre Pairi Daiza, c’est premièrement que le parc est un lieu où on peut faire naître et nourrir l’amour du vivant. Je pense que c’est essentiel. La plupart des gens n’auront jamais l’occasion de voir un tigre dans le monde sauvage. Après 12 ans chez WWF, je n’en ai jamais eu l’occasion. Donner à tout le monde l’occasion de voir ce que la biologie a créé comme merveille est essentiel », entame Antoine Lebrun à l’annonce de sa nomination à la direction de la fondation Pairi Daiza.

« La deuxième chose, c’est qu’Eric rêve grand et c’est essentiel », lance-t-il à son collègue Eric Domb, fondateur du parc hennuyer. « Tu t’engages à soutenir la protection du vivant à l’extérieur du parc. Je suis très heureux de le rejoindre et d’apporter l’expérience que j’ai développée au WWF en matière de mobilisation de fonds et de production du vivant à l’extérieur du parc », ajoute-t-il en faisant allusion par ailleurs au projet de la fondation de restaurer environ 90 hectares de forêt à l’est du Népal pour offrir un nouvel environnement aux pandas roux.

« En 2003, nous avons construit ensemble une exposition qui s’appelle ‘Sixième Extinction’. Nous avons gardé des contacts chaleureux depuis lors », contextualise Eric Domb au sujet du nouveau directeur de la fondation. « Mais nous voulions la meilleure personne en Belgique, celui qui a autant les pieds sur terre que la tête dans les étoiles, pour bien faire fonctionner une organisation sans but lucratif, une fondation d’utilité publique ayant pour objectif la protection du vivant. »

