Géraldine David, future directrice des Musées royaux d’Art et d’Histoire

Sur proposition d’Arnaud Vajda, Président du Comité de direction de BELSPO, le Secrétaire d’Etat à la Politique scientifique Thomas Dermine soumettra à la signature du Roi la nomination de Mme Géraldine David comme future Directrice générale des Musées royaux d’Art et d’Histoire (MRAH).

Géraldine David est titulaire d’un doctorat en économie et gestion de la Solvay Brussels School of Economics and Management et de l’Université de Tilburg, ainsi que d’une maîtrise en histoire de l’art de l’Université libre de Bruxelles. Ses travaux ont porté sur les aspects économiques du marché de l’art et l’ont amenée à effectuer plusieurs séjours à l’étranger, dont un postdoctorat à l’université de Yale aux États-Unis. A 34 ans, elle dirige depuis plus de 5 ans le Wittockiana, le musée des arts du livre et de la reliure à Bruxelles.

Thomas Dermine, Secrétaire d’Etat à la Politique scientifique, a déclaré : « Géraldine David fait partie de la nouvelle génération à la tête de nos grandes institutions culturelles. Elle jouera un rôle de premier plan dans le réaménagement du complexe muséal du Cinquantenaire et apportera également de la stabilité à la direction de la MRAH. Je tiens également à remercier Bruno Verbergt pour le talent et l’énergie dont il a fait preuve au cours des deux années d’intérim ».

Arnaud Vajda, président du Comité de gestion de BELSPO, a exprimé sa joie d’accueillir Géraldine David au sein du Comité de gestion de BELSPO, où elle apportera un regard neuf et contribuera à instaurer une dynamique renforcée. Les MRAH sont confrontés à de nouvelles perspectives passionnantes, mais aussi à de nouveaux défis. Elles pourront compter sur une personnalité ouverte et attentive. Arnaud Vajda a également remercié Bruno Verbergt et s’est dit confiant dans ses futures contributions à BELSPO, basées sur son expérience.

Pour Géraldine David, » les Musées royaux d’art et d’histoire sont l’un des trésors du patrimoine belge, non seulement par leurs collections et leur histoire, mais aussi par le personnel dévoué qui les conserve, les étudie et les rend accessibles. Mettre en lumière ce patrimoine, toucher un public plus large et aborder des questions culturelles et sociétales tout en servant de colonne vertébrale au projet de réaménagement du complexe muséal du Cinquantenaire, tels sont les défis exceptionnels que nous aurons à relever ».

Géraldine David entrera en fonction le 1er janvier 2024, à l’issue de son congé maternité. Bruno Verbergt assurera l’intérim jusqu’à cette date.

Pour rappel, cela fait 13 ans que les MRAH sont dirigées par des directeurs intérimaires successifs !