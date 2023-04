FN Herstal: Belle et Claessens ont démissionné Levaux a été démis

Règlement de comptes à la FN, suite: le procès-verbal de l’assemblée générale du 13 février vient d’être publié au Moniteur belge. Un terme a été mis au mandat du président du comité d’audit. Un point final?

Règlement de comptes à la FN Herstal, suite et fin? Le Moniteur belge a publié ce 4 avril les extraits du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 13 février dernier.

Ce texte confirme que deux administrateurs ont démissionné suite à l’affaire de fraude qui a secoué le géant de l’armement: Jean-Sébastien Belle, président du conseil d’administration, et Philippe Claessens, ex-CEO de l’entreprise.

Par contre, il est précisé que « l’assemblée générale extraordinaire décide de mettre un terme au mandat d’administateur de Laurent Levaux (président du comité d’audit – Ndlr), et ceci avec effet au 13 février 2023 à 18 heures ». Celui-ci avait explicitement refusé de démissionner et demandé que la question soit réglée en « bonne gouvernance ».

La critique de Laurent Levaux

Les trois hommes avaient avaient été poussés dehors sans ménagement par l’actionnaire unique du fabricant d’armes, la Région wallonne. Cet appel à démissionner était la conséquence d’un détournement de fonds à hauteur de 15 millions d’euros au service d’achats de l’entreprise. Leur responsabilité directe n’était pas en cause, mais leur « rôle » de contrôle avait été pointé du doigt.

Cette affaire, dévoilée dans la presse, avait fait immédiatement tressaillir les responsables de la Région wallonne et de Wallonie Entreprendre, l’Invest wallon qui venait à peine d’être créé (fruit de la fusion de la SRIW, de la Sogepa et de la Sowalfin). Le risque était grand que cela ne nuise à sa jeune réputation: il fallait donc couper des têtes, vite.

Laurent Levaux avait réagi, outré: « Il n’est pas question pour moi de démissionner. Ce serait indigne et porterait un dommage à ma réputation et à celle de mon entreprise”.

Interrogé par Trends Tendances, précisément le 13 février, il nous disait: “Le premier préjudice est porté à la Région wallonne car il s’agit d’un nouvel exemple de mauvaise gouvernance. Cette exigence de démission est irrespectueuse telle qu’elle a été exprimée et menée, surtout à l’encontre d’un entrepreneur qui investit énormément d’énergie au redressement d’entreprises publiques, notamment CBI et AMX. Depuis 2019, j’ai passé 40% de mon temps à redresser Nethys et à remettre l’éthique au centre des préoccupations avec son conseil d’administration, Renaud Witmeur et le management. Ce qui a ramené 1,5 milliard d’euros aux communes et à la Province. De manière plus générale, c’est un très mauvais signal pour les industriels qui souhaiteraient s’engager. A ce rythme, il n’y aura plus que des consultants juridiques ou des dirigeants retirés des affaires au sein des conseils d’administration. Et c’est mauvais pour l’entreprise: quand on dégomme des administrateurs comme ça, que doivent penser les acheteurs internationaux?”

Nous n’avons pas encore pu recueillir la réaction de Laurent Levaux à cette publication au Moniteur belge.