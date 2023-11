Eric Lauwers futur CEO de Crop’s

Eric Lauwers, le directeur d’Arvesta, la maison-mère d’Aveve, va devenir CEO du producteur de fruits et légumes surgelés Crop’s, a annoncé cette dernière vendredi.

Arvesta avait confirmé le mois dernier que le CEO quitterait ses fonctions d’ici la fin de l’année. Niek Depoorter lui succèdera dès le 1er janvier 2024 à la tête de la chaîne de magasins d’articles de jardinage et d’horticulture Aveve. Eric Lauwers prendra quant à lui ses fonctions le 1er mars au sein de Crop’s, une entreprise spécialisée dans les fruits et légumes surgelés ainsi que les repas préparés végétariens. Cette entreprise de Flandre occidentale est active dans le monde entier et traite chaque année 300.000 tonnes de fruits et légumes dans dix usines. Elle génère un chiffre d’affaires d’environ 500 milllions d’euros par an et emploie 2.000 personnes.