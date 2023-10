« Depuis la Seconde guerre mondiale, jamais il n’a été aussi difficile de gérer une entreprise”

Marek Hudon, professeur à Solvay, met en débat une question centrale: quelle est le modèle idéal d’entreprise à l’heure où les défis se multiplient et où l’on attend toujours plus des managers?

Mark Hudon, professeur à Solvay (ULB), réfléchit depuis plus d’un an sur la façon d’avancer positivement et concrètement sur la question d’une organisation ou entreprises modèle. Pour contribuer à la réflexion, il organiser à partir de la semaine prochaine une série de conférences ou ateliers participatifs pour aider à retrouver la boussole. Il s’en explique à Trends Tendances.

Vous êtes à la quête du modèle de l’entreprise idéale?

Nous vivons une époque très particulière qui chamboule beaucoup de perceptions. De nombreux fondements de notre économie et du monde des entreprises sont ébranlés. Les nouvelles générations remettent pas mal de choses en cause, que ce soit sur l’équilibre vie privée/ vie professionnelle ou sur l’engagement des entreprises. Des enquêtes d’opinion montrent une volonté de participation des employés, mais il y a une difficulté croissante à avoir des employés acceptant de prendre des fonctions de management. C’est une drôle d’époque, où les entreprises se posent beaucoup de question sur qu’elles doivent faire et la manière d’y arriver. Et j’avais envie de contribuer à ce débat, positivement.

Il s’agit de repenser l’entreprise de façon à intégrer les valeurs en plus de l’efficacité?

Je ne sais pas où l’on va aboutir, évidemment. Mais on voit qu’il y a déjà aujourd’hui un certain nombre d’entreprises sociales, dont la mission est sociétale, pour qui c’est plus évident. On peut penser aux entreprises certifiées B Corp également. Cela reste une minorité, même si l’économie sociale représente 12% des emplois, ce qui n’est pas rien. Mais ce qui m’intéresse, c’est de parler plus largement des entreprises pour définir un modèle idéal, même pour celles ne visant pas un objectif environnemental ou social. Le champ est ouvert, c’est pour cela que j’organise quatre conférences au départ d’expériences de terrain. Ce sont pratiquement des ateliers participatifs.

Mais avec la volonté d’aider les entreprises à s’adapter?

Oui, il s’agit de voir comment prendre en compte ces nouvelles donnes. Il existe une littérature sur la finalité de l’économie en sciences des organisations, mais il reste à développer des aspects concrets, au-delà de la théorie.

Les CEO sont-ils déboussolés par rapport à ces évolutions?

Depuis la Seconde guerre mondiale, il n’a jamais été aussi difficile de gérer une entreprise qu’aujourd’hui, tant ce monde évolue rapidement. Je pense à la digitalisation, aux grandes tensions géopolitiques qui ne vont pas s’arrêter avec la fin de la guerre en Ukraine , à la raréfaction des ressources naturelles et ce que cela va impliquer… Nous sommes dans une période où il faut reconnecter l’entreprise à ses fondements et à la gérer en ce sens. Ce n’est pas rien! Il n’y a sans doute pas une seule formule magique, il y a en des différentes, mais il est important d’en parler dans ce contexte compliqué.