Danny Van Assche quitte l’organisation patronale Unizo 

Danny Van Assche, l’administrateur délégué de l’Unizo, quitte avec effet immédiat l’organisation flamande des classes moyennes, en raison de divergences de visions, a-t-on appris lundi dans un communiqué. La décision a été prise en concertation avec le conseil d’administration de l’Unizo.

Danny Van Assche occupait la tête de l’organisation patronale depuis 2018.

En tant qu’administrateur délégué de l’Unizo, Danny Van Assche siégeait au “Groupe des 10”, l’organe de concertation sociale réunissant les principaux représentants du patronat et des syndicats en Belgique.

L’Unizo, qui a d’ores et déjà lancé la procédure visant à trouver un successeur à Danny Van Assche, remercie ce dernier pour le travail accompli ces dernières années dans la défense de l’intérêt des indépendants et des PME. Danny Van Assche est une “voix très respectée à de nombreuses tables de négociations”, souligne-t-on encore.

L’Unizo compte près de 110.000 membres et se présente ainsi comme “la plus grande organisation patronale de Belgique.”