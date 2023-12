Daniel Langlois, pionnier des technologies 3D, retrouvé mort aux Caraïbes

L’entrepreneur québécois Daniel Langlois, pionnier des technologies 3D avec la société Softimage, est décédé vendredi avec sa compagne dans un accident de voiture aux Caraïbes, a confirmé dimanche son ancienne attachée de presse.

Porté disparu depuis quelques jours, le couple avait été identifié samedi par la police comme étant les occupants d’une voiture retrouvée calcinée la veille près de la ville de Gallion, dans le sud de la petite île, ont indiqué des médias locaux.

« Trois personnes ont été arrêtées et une enquête est en cours » sur l’île de la Dominique, où M. Langlois et Dominique Marchand tenaient un hôtel de luxe, a précisé son ancienne attachée de presse Sylvie Deslauriers par courriel à l’AFP. Sollicité dimanche par l’AFP, le service de police de la Dominique n’a lui pas donné suite.

Le gouvernement canadien a pour sa part indiqué qu’il était « au courant du décès présumé de deux citoyens canadiens à la Dominique », sans toutefois confirmer leurs identités. « Nous sommes de tout cœur avec les familles et les proches des citoyens concernés », a indiqué la porte-parole d’Affaires mondiales Canada, Marilyne Guèvremont, soulignant que le pays est « en contact avec les autorités locales pour obtenir des informations supplémentaires ».

Fait fortune avec des logiciels d’animation 3D

Fondateur de l’entreprise Softimage dans les années 1980, Daniel Langlois avait fait fortune en développant des logiciels d’animation 3D d’avant-garde utilisés dans de nombreux succès hollywoodiens tels que Jurassic Parc, Harry Potter ou encore Star Wars et Matrix. En 1994, il vend son entreprise à Microsoft et trois ans plus tard, il se voit décerner un Oscar scientifique et technique, selon le site web de sa fondation. « L’héritage qu’il nous laisse reflète son esprit novateur », a déclaré la ministre du Patrimoine canadien, Pascale St-Onge sur X, qualifiant le Québécois de « visionnaire des technologies numériques et du cinéma ». Ces dernières années, Daniel Langlois avait créé avec sa compagne un hôtel de luxe en Dominique où le gouvernement lui a récemment décerné un prix pour sa contribution au développement de l’île.