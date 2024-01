Charles Beauduin (Vandewiele): « Je n’ai pas besoin de dividendes. Je veux faire grandir les entreprises »

La famille Beauduin est bien plus qu’un fabricant de machines textiles de Flandre-Occidentale et la cheville ouvrière de Barco. Ses racines remontent au 19e siècle, chez les planteurs de betteraves sucrières de Hesbaye. Charles Beauduin, capitaine d’industrie flamand, explique: « L’histoire remonte à six générations. Et pourtant, je suis bien plus un entrepreneur de la première génération qu’un descendant de la famille ».

Charles Beauduin est synonyme d’esprit d’entreprise en Flandre-Occidentale. Vandewiele, à Marke, dans la banlieue de Courtrai, est devenu le leader mondial du marché des machines textiles pour la production de tapis. Et en tant qu’actionnaire principal, il dirige depuis plusieurs années l’entreprise Barco, aussi de Courtrai, cotée en Bourse. Pourtant, les racines de la famille Beauduin se trouvent en Hesbaye. Dans la seconde moitié du 19e siècle, la famille a en effet été l’un des trois fondateurs de la raffinerie de sucre de Tirlemont.

TRENDS-TENDANCES. L’arbre généalogique de la famille remonte à cinq générations. L’arrière-grand-père Lucien Beauduin était administrateur délégué de Sucre de Tirlemont (Tiense Suiker) au début du siècle dernier.

CHARLES BEAUDUIN. Je préfère parler de six générations. Il manque encore à l’arbre généalogique l’oncle de Lucien, Victor Beauduin (1845-1904). Il fut bourgmestre de Tirlemont et l’un des trois fondateurs de la raffinerie. Une rue porte aujourd’hui le nom de Victor et de Lucien Beauduin à Tirlemont. Tous deux ont très bien réussi. Lucien était également actif sur le plan politique, en tant que sénateur et bourgmestre de Lubbeek.

Sucre de Tirlemont – La famille Beauduin a été l’un des trois fondateurs de la raffinerie de Tirlemont. © Getty Images/iStockphoto

La vente de Tiense Suiker en 1989 à l’allemand Südzucker a ensuite jeté les bases de la fortune actuelle de la famille Beauduin.

Cette vente n’a pas beaucoup profité à notre famille. Nous étions un actionnaire minoritaire insignifiant. Et comme dans toute famille catholique typique de l’époque, il y avait beaucoup d’enfants. En fin de compte, il ne restait pas grand-chose après la répartition du produit de la vente entre tous les actionnaires familiaux. Je me sens donc beaucoup plus comme un entrepreneur de la première génération que comme un descendant de la famille. Mon père est également devenu entrepreneur après la vente à Südzucker. Il était lui aussi entré dans l’entreprise familiale en tant que directeur des exportations de la technologie de la raffinerie. A 52 ans, il est devenu entrepreneur.

Votre père a créé Vigan à partir de Nivelles. Cette entreprise est toujours dans votre portefeuille aujourd’hui.

Vigan est un peu à part de nos autres activités. Vigan conçoit, construit et installe des installations de chargement et de déchargement pour les navires de haute mer dans les ports. Il s’agit presque toujours d’un travail sur mesure, car il n’y a pas deux quais portuaires identiques dans le monde. Vigan construit principalement des pompes géantes utilisées pour aspirer ou stocker le grain des navires céréaliers. Le déchargement ou le chargement de navires géants peut durer jusqu’à cinq jours. Ces chargements équivalent à une ligne de camions de 42 kilomètres. Vigan a acquis une grande réputation avec ces installations, qui sont donc toujours conçues à Nivelles. On trouve nos systèmes partout, dans le monde entier. De l’Amérique à l’Asie.

Vous vous êtes vous-même immédiatement lancé dans le secteur textile en reprenant un fabricant de machines à coudre industrielles à Schaerbeek.

Cette reprise s’est faite par nécessité, en quelque sorte. J’avais travaillé pendant des années aux Etats-Unis. En Flandre, personne ne voulait m’engager. J’avais trop de diplômes, pour ainsi dire, j’étais surqualifié. Je ne restais pas longtemps dans les entreprises où je postulais. Mon père m’a alors fortement encouragé à créer ma propre entreprise. Les marques de l’entreprise de Schaerbeek étaient Titan et Baratto. Titan signifie tapis en chinois. Baratt signifie bon marché en arabe. Lorsque nous avons repris l’entreprise, il s’agissait d’une très petite société, avec quelques ventes locales. Mais l’entreprise se portait très bien. Avec les bénéfices, nous avons pu plus tard financer de nouvelles acquisitions.

Car fin 1993, le grand pas a été franchi avec l’acquisition de l’entreprise de Flandre-Occidentale Vandewiele.

Avec l’entreprise de Schaerbeek, nous avons bricolé des machines de finition robotisées pour la production de tapis. Les fabricants de ces machines à tisser les tapis étaient en difficulté. C’est ainsi que nous sommes entrés en contact avec la famille Van de Wiele. J’ai ensuite dirigé l’entreprise avec Jan Van de Wiele pendant 10 ans.

Aujourd’hui, le groupe Vandewiele est le numéro un ou deux mondial dans ses niches textiles. Avec 18 marques, vous êtes présents en Chine, en Allemagne, en France, en Inde, en Italie, en Scandinavie et au Royaume-Uni, entre autres.

Le monde d’aujourd’hui est notre village. Nous sommes le numéro un ou deux en Amérique, en Europe et en Chine. Peu d’entreprises peuvent en dire autant. Au début des années 1990, l’entreprise réalisait la moitié de ses ventes dans un rayon de 20 kilomètres. A cette époque, l’industrie du tapis en Flandre-Occidentale était à son apogée. Aujourd’hui, si vous voulez survivre en tant que constructeur de machines, vous devez être mondial. Il faut vendre des machines et fournir des services. Il y a aussi des changements technologiques cruciaux : l’électronique et les logiciels deviennent de plus en plus importants. Cela nécessite de lourds investissements.

Vandewiele est numéro un ou deux en Amérique, en Europe et en Chine. Peu d’entreprises peuvent en dire autant.”

Chaque année, Vandewiele consacre un dixième de son chiffre d’affaires à la recherche et au développement. Le rapport annuel indique que “l’innovation reste le moteur de nos activités”.

Il y a 30 ans, une machine textile comportait un seul moteur électrique. Nos machines les plus récentes peuvent accueillir jusqu’à 12.000 servomoteurs. Cela montre à quel point la technologie a évolué. Auparavant, un seul moteur contrôlait tout. Aujourd’hui, tous les moteurs sont indépendants et connectés électroniquement.

En 2014, vous avez pris une première participation dans Barco. Aujourd’hui, vous êtes actionnaire principal et codirecteur général du groupe électronique coté en Bourse, avec une participation de 22%.

Barco est notre voisin. D’ici, on voit Vandewiele, et vice-versa. Barco était un peu à l’abandon. Le holding d’investissement GIMV est venu me voir pour me demander si je voulais reprendre sa participation dans Barco. Je contribuerais ainsi à l’ancrage flamand et à la poursuite de la croissance de l’entreprise. C’est ce que j’ai fait. Aujourd’hui, je suis temporairement co-CEO. Barco a encore des défis à relever qui nécessitent une solution.

On ne peut avoir du cœur pour une entreprise que si on la connaît.”

Au début du mois de décembre de l’année dernière, vous avez acheté deux millions d’actions du groupe immobilier coté en Bourse Atenor, soit une participation de 4,6 %.

Atenor est un petit investissement. Un pur placement financier. L’immobilier n’est pas vraiment un pilier d’investissement.

La famille Beauduin investit à très long terme. D’ailleurs, le holding de consolidation NV Vandewiele n’a jamais versé de dividendes depuis au moins 2009.

Je n’ai pas besoin de dividendes. Je veux investir et développer les entreprises. C’est ce que j’ai toujours fait.

Parmi la nouvelle génération, votre fils Thomas entre de plus en plus en scène.

Il est membre du comité exécutif de Vandewiele, en tant que responsable de la technologie et de la production. Auparavant, il dirigeait notre filiale en Italie, Savio. Cette entreprise avait des problèmes et Thomas les a bien résolus. Deviendra-t-il plus tard CEO ? Ce n’est pas encore gagné. En outre, Thomas a déjà travaillé ailleurs. C’est aussi une condition pour démarrer en tant que membre de la famille. Chez nous, le fait d’arriver en tant que « fils du patron » ne sert pas à grand-chose. Il faut commencer au bas de l’échelle. De plus, les enfants doivent avoir une position qui leur permet de contribuer à la croissance de l’entreprise.

Vos trois autres fils ne sont pas actifs dans le groupe.

Ils doivent suivre leur propre chemin et choisir ce qu’ils veulent faire eux-mêmes. Peut-être auront-ils un rôle d’administrateur. J’ai le grand avantage de connaître encore mon entreprise dans les moindres détails. Je sais où est chaque vis. Pour quelqu’un d’extérieur, c’est très difficile. L’essentiel est donc que mes fils apprennent à bien connaître les entreprises familiales. Nous visitons régulièrement les usines, nos nouveaux produits sur les salons. Car on ne peut avoir du cœur pour une entreprise que si on la connaît.

Vandewiele pourrait être vendue ?

Personnellement, je ne le ferai pas. En Flandre-Occidentale, les gens attachent une grande importance au fait de travailler pour l’entreprise familiale locale. Ils sont profondément attachés à leur région. C’est important pour nos employés, mais aussi pour moi. Nous avons une responsabilité sociale. Nous avons besoin d’une main ferme pour que les entreprises et les employés puissent continuer à se développer. z