Maersk et CMA CGM s’associent pour promouvoir les carburants verts dans le transport maritime

Les géants danois et français du transport maritime Maersk et CMA CGM unissent leurs forces pour stimuler la décarbonation de l’industrie dans laquelle ils sont actifs en utilisant des carburants verts, ont-ils annoncé mardi.

Les deux parties ont convenu de travailler conjointement sur la transition écologique du transport maritime, en apprenant l’une de l’autre à développer l’utilisation de carburants alternatifs plus verts pour la propulsion des navires porte-conteneurs.

Le partenariat vise à développer des normes élevées pour les carburants alternatifs durables et verts, y compris le cadre pour la production de masse de méthane et de méthanol verts. Les deux entreprises ont également convenu de continuer à explorer la recherche et le développement conjoints sur d’autres éléments permettant d’arriver à la neutralité carbone, comme les nouveaux carburants de substitution, tels que l’ammoniac, ou les technologies innovantes pour leurs navires.

Maersk et CMA CGM prévoient également d’élaborer des normes pour l’exploitation des navires fonctionnant au méthanol vert en ce qui concerne la sécurité et l’avitaillement, alors que la première des deux entreprises a commandé des navires pouvant fonctionner à l’e-méthanol.

CMA CGM a, de son côté, commandé des navires propulsés au GNL qui peuvent également fonctionner à l’e-méthane, le nouvel équivalent vert du GNL actuel, mais aussi des bateaux compatibles avec l’e-méthanol.