Loop Earplugs: “Notre ambition est encore bien plus élevée”

L’histoire à succès de Loop Earplugs continue simplement. Le bilan du fabricant de bouchons d’oreille est resté largement dans le vert en 2024. La voie est ainsi ouverte vers une année riche en investissements pour permettre la prochaine accélération de croissance. “Nous envisageons encore plus de développement produits, d’autres opportunités marketing et de nouveaux canaux de vente.”

De l’Afrique à l’Amérique, de Londres à Tokyo : les bouchons d’oreille de Loop Earplugs trouvent leur chemin vers tous les coins du monde. Depuis sa fondation en 2016, cette scale-up anversoise en a vendu plus de 15 millions de paires, dont 7 millions au cours de l’année écoulée. “Les gens aiment lire ces chiffres ronds, non ?” s’exclame le fondateur Dimitri O.

Pour la première fois, ce dernier s’exprime sans son cofondateur Maarten Bodewes, qui désormais représente Loop sur le sol américain. Les agendas sont trop chargés et les responsabilités doivent être réparties. L’entreprise devient réellement trop grande pour être gérée en duo.

Le chiffre d’affaires de Loop a atteint 190 millions d’euros l’année dernière, enregistrant une croissance de 50% par rapport à l’année précédente. L’entreprise a également remporté pour la deuxième fois le prix Deloitte Fast 50 pour l’entreprise technologique à la plus forte croissance (+ 17.173% depuis 2020). L’équipe s’est entretemps élargie à environ 300 employés. La majorité d’entre eux sont désormais salariés, alors que dans le passé, Loop faisait davantage appel à des freelances sur des projets spécifiques.

La croissance a été accompagnée par deux lancements de produits en octobre. Le Loop Dream (destiné au marché du sommeil) et le Loop Switch 2 (avec un niveau d’atténuation réglable) se sont immédiatement très bien vendus. Plus de 150.000 paires de chaque modèle ont été écoulées en trois mois.

Un business à plusieurs millions d’euros

Maarten Bodewes et Dimitri O ont surpris amis et concurrents en prouvant que le marché des bouchons d’oreille pouvait cacher une activité pesant plusieurs millions d’euros. Pourtant, la raison d’être de Loop est extrêmement simple. La marque est née en 2016 d’une frustration partagée par ses fondateurs : la protection auditive était perçue comme moche et peu attrayante, notamment dans le monde de la nuit. L’objectif était de rendre les bouchons d’oreille aussi sexy et grand public que les lunettes de soleil.

Mais pour se débarrasser de cette image terne, Bodewes et O ont dû se battre. Lors de la création de l’entreprise, les investisseurs potentiels regardaient leur projet avec scepticisme. Comment des bouchons d’oreille pourraient-ils disrupter un marché perçu comme ennuyeux ? Qui paierait pour des modèles qui ne sont pas faits sur mesure par un audiologue ? Puis est arrivée la pandémie de Covid-19, qui n’a pas épargné Loop. L’entreprise anversoise a été contrainte de faire preuve de résilience et de se réinventer rapidement.

Alors que la vie nocturne était mise à l’arrêt, le nombre de personnes dérangées par les bruits environnants a explosé. Un simple ajustement dans la communication de Loop lui a permis de toucher un tout nouveau public-cible.

70% du chiffre d’affaires à l’international

Autant que sur un bon produit, Loop a rapidement misé sur l’international. Septante pour cent du chiffre d’affaires provient d’Amérique du Nord, du Royaume-Uni et d’Australie. 2025 devrait être l’année du marché asiatique. L’entreprise est présente en Chine et au Japon depuis 2022. De plus, elle gagne du terrain en Corée du Sud et a déjà réussi son introduction sur le marché indien. “L’Asie est un marché de croissance clé pour plusieurs raisons, explique Dimitri O. En tant qu’entreprise B to C, nous prospérons grâce à l’e-commerce. Après les marchés occidentaux, l’Asie, et la Chine en particulier, est un marché crucial. Au Japon, nous avons enregistré une croissance de près de 3.000% l’année dernière. En Chine, nous avons atteint le seuil de rentabilité, ce qui confirme notre potentiel.”

“Nous essayons de prendre comme un compliment le fait que nos produits soient dignes d’être copiés.” – Dimitri O

Cependant, malgré ces succès, Loop est confronté à un fléau : les contrefaçons. Des plateformes comme Temu et Alibaba copient sans scrupules les modèles de Loop, tant au niveau du design que du marketing, mais avec une qualité nettement inférieure. C’est pourquoi l’entreprise a développé un module d’IA qui traque activement les offres en ligne violant ses brevets et dépôts de marque. Selon Dimitri O, jusqu’à 2.000 fausses paires de Loop sont retirées chaque mois des plateformes en ligne. “C’est un combat perdu d’avance, admet-il.Deux semaines plus tard, les publicités réapparaissent. Mais nous essayons de le prendre comme un compliment : cela prouve que nos produits sont assez bons pour être copiés.”

Maarten Bodewes et Dimitri O. © PG

Investissements majeurs

Les prochains mois seront consacrés à préparer Loop à son prochain palier de croissance. Des projets sont lancés pour solidifier la scalabilité de l’entreprise, aussi bien en marketing, en produits, qu’en technologie. “2025 sera une année placée sous le signe des investissements, précise Dimitri O. Nos ventes de protections auditives passives via le digital sont excellentes, mais notre ambition est bien plus grande.”

​Le fabricant de bouchons d’oreille a toujours été axé sur le client, en intégrant les retours d’expérience reçus. Bien que les clients soient satisfaits de l’e-commerce et de la livraison de Loop, certaines situations nécessitent un remplacement immédiat. Pour répondre à cette demande, Loop va se transformer en un acteur omnicanal, en élargissant son réseau de points de vente physiques. “Nous adopterons une approche typique des scale-up : tester à petite échelle et valider les résultats. Nous nous concentrerons néanmoins sur le marché anglo-saxon. Adapter nos emballages aux réglementations européennes multilingues demanderait trop d’efforts. L’anglais restera notre langue principale.”

Avec un petit look “piercing”, les bouchons Loop passent d’un côté fonctionnel à un accessoire de style.

Parallèlement, les campagnes de marketing de Loop connaîtront également une évolution majeure. L’entreprise a toujours misé sur le marketing de la performance par le biais d’influenceurs racontant une histoire authentique. Si les produits sont plus largement disponibles, la stratégie de marketing devra également être adaptée. Après un test réussi sur le marché américain, Loop fera de la publicité sur YouTube et via le service de streaming Amazon Prime.

Collaborations existantes maintenues

Au niveau national, la marque s’est mise en avant en plaçant un produit dans la série populaire de la VRT Knokke Off avec la jeune star Pommelien Thijs. Les collaborations existantes avec le festival Tomorrowland seront maintenues et rejointes par d’autres partenariats avec des marques mondialement connues, comme le festival américain Coachella et une équipe de sport automobile dont le nom n’a pas encore été dévoilé.

Par le passé, Maarten Bodewes et Dimitri O ont osé déclarer qu’ils pourraient bien devenir la première licorne belge (une start-up valant plus d’un milliard de dollars) dans le domaine de la vente directe de hardware au consommateur. Ce type de déclarations ne sont plus d’actualité, mais l’équipe est en bonne voie pour faire de ce rêve une réalité. “Nous avons appris à ne plus exprimer nos attentes à voix haute, déclare Dimitri O. Nous manquons toujours notre coup. (rires) Notre histoire reste celle d’une hypercroissance, mais elle sera accompagnée d’investissements solides en 2025. Il est plus important de construire une entreprise durable. Le marketing, la marque et le produit nécessiteront beaucoup de nos ressources, pour en récolter les fruits en 2026.”