Londres annonce une première « zone d’investissement » subventionnée

Des investissements axés sur les secteurs des technologies, des sciences du vivant, ou encore de l’industrie verte.

Le gouvernement britannique a annoncé vendredi l’emplacement dans le Yorkshire du Sud (centre de l’Angleterre) de la première de douze « zones d’investissement » subventionnées dont la création avait été dévoilée en mars lors de la présentation du budget.

Cette zone sera focalisée sur l’industrie de pointe et apportera aux régions de Sheffield, Rotherham, Doncaster et Barnsley « environ 8.000 nouveaux emplois et 1,2 milliard de livres (1,4 milliard d’euros) de financement privé d’ici 2030« , fait valoir le gouvernement dans un communiqué. La création de la zone s’accompagne de l’annonce d’un premier investissement de plus de 80 millions de livres (93 millions d’euros) pour un portefeuille de projets de recherche et développement soutenu par l’avionneur américain Boeing, selon le communiqué du gouvernement.

Londres avait annoncé en mars la création de 12 « zones d’investissement » axées sur la technologie, le secteur créatif, les sciences du vivant, les industries de pointe ou « vertes« , situées notamment dans le nord et le centre de l’Angleterre. Chaque zone sera soutenue par une enveloppe de 80 millions de livres sur cinq ans pouvant être utilisée de manière flexible entre des aides et des allègements fiscaux. Celles-ci viendront s’ajouter à douze ports francs opérationnels ou annoncés à travers le Royaume-Uni, dotés eux aussi d’une fiscalité avantageuse.