L’Italie négocie un accord avec SpaceX pour 1,5 milliards d’euros

L’Italie est en pourparlers avancés avec SpaceX, la société spatiale d’Elon Musk, sur un accord visant à fournir des télécommunications sécurisées au gouvernement italien. C’est ce que rapporte l’agence de presse Bloomberg, citant des sources proches du dossier. Il s’agirait du plus grand projet de ce type en Europe. L’accord potentiel porterait sur 1,5 milliard d’euros.

Les discussions sont toujours en cours et aucun accord final n’a encore été conclu, ont indiqué ces sources. Les services de renseignement italiens et le ministère de la Défense ont toutefois déjà approuvé le projet, ont-elles ajouté. Celui-ci comprendrait également des services de communication pour l’armée italienne en Méditerranée et le déploiement de services par satellite dits directs en Italie, destinés à être utilisés dans des situations d’urgence telles que des attaques terroristes ou des catastrophes naturelles.

D’après Bloomberg, l’Italie planche sur un éventuel accord depuis 2023. Certains fonctionnaires italiens s’y opposeraient, craignant que les services ne se fassent au détriment des prestataires locaux.

Les représentants du gouvernement italien et de SpaceX n’ont pas encore réagi à cette information.

SpaceX a récemment lancé son service satellite Starlink dans plusieurs pays. L’entreprise dessert désormais plus de 4 millions de personnes dans plus de 100 pays et territoires. Elle est également déjà active en Italie, où elle propose un accès Internet haut débit via son réseau de plus de 7.000 satellites.