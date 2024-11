La corruption et la mauvaise gestion ont poussé Detroit à la faillite il y a 10 ans. Aujourd’hui, la ville américaine connaît un renouveau plein d’énergie, notamment grâce à l’arrivée de l’incubateur Newlab. Trends-Tendances s’est rendu dans cet incubateur technologique et a constaté comment celui-ci cherche à transformer la ville industrielle terne en une nouvelle Silicon Valley.

À l’accueil, on trouve une voiture électrique qui alerte automatiquement les services d’urgence en cas de problème. À côté, une équipe de nettoyage composée de quatre robots autonomes est prête à remettre les lieux en état. Juste au coin, des laboratoires et des ateliers sont équipés de nouveaux appareils et machines valant des millions de dollars. Newlab est en pleine effervescence. Cet incubateur technologique, comparable au Wintercircus de Gand, est un paradis pour les ingénieurs et les développeurs. Le hub de Detroit est la deuxième implantation, après celui de Brooklyn, à New York. Moins d’un an après son ouverture, plus de 100 start-up et entreprises en croissance, représentant ensemble plus de 600 employés, occupent le bâtiment de quatre étages.

Cet édifice industriel est une ancienne réserve de livres et un ancien bureau de poste. Il se situe à l’ombre de l’iconique gare de Detroit, qui servait autrefois de porte d’entrée aux chercheurs d’emploi et aux travailleurs enthousiastes souhaitant intégrer l’industrie automobile florissante de la ville. Trois décennies durant, les deux bâtiments sont petit à petit tombés en ruine, jusqu’à ce que la Ford Foundation investisse plus de 950 millions de dollars dans leur rénovation. Aujourd’hui, ces structures constituent le cœur battant du site Michigan Central, promu comme un lieu incontournable pour l’innovation et le développement.

Newlab abrite plus de 100 entreprises, qui emploient collectivement plus de 600 personnes.

C’est également le cas pour l’entreprise technologique gantoise Azumuta, spécialisée dans l’optimisation des processus de production pour l’industrie manufacturière. Newlab s’est avéré être la base idéale pour cette scale-up afin de pénétrer et servir le marché américain. “Grâce à la riche histoire de l’industrie manufacturière dans l’État du Michigan, ce secteur connaît une reprise fulgurante dans cette vaste région, explique le CEO Batist Leman. De plus, le décalage horaire de six heures ne pose pas de problèmes insurmontables pour organiser des réunions avec nos employés locaux ou offrir un soutien optimal à nos clients. Newlab est rapidement devenu la référence pour l’industrie manufacturière.

Chez Newlab, la scale-up gantoise Azumuta a trouvé la base idéale pour pénétrer et desservir le marché américain.

Newlab et la technologie des transports

“Toutes les start-up et entreprises en croissance qui contribuent à résoudre des problèmes de société sont les bienvenues chez Newlab, déclare Katie Soven, directrice générale de l’incubateur. Cela peut concerner des défis locaux, propres à l’État du Michigan, ou des enjeux globaux pour améliorer le monde. Par exemple, l’un de nos membres travaille sur la protection des cultures pour l’agriculture locale, tandis qu’un autre explore de nouveaux systèmes de refroidissement pour le stockage des récoltes. La majorité des entreprises se concentre sur la mobilité et l’énergie verte, ce qui n’est pas surprenant : Detroit, en tant que siège des constructeurs automobiles Ford, Chrysler et General Motors, est souvent considérée comme le berceau de l’industrie automobile.”

Des véhicules autonomes aux défis du réseau électrique, en passant par l’optimisation logistique, Newlab est l’endroit idéal pour développer la technologie des transports du futur. Contrairement à d’autres incubateurs, Newlab ne se concentre pas uniquement sur les développeurs de logiciels. Il accueille également des entreprises de matériel, qui travaillent par exemple sur des voitures ou vélos électriques intelligents, afin de soutenir l’ensemble de l’écosystème. “Les habitants de Detroit savent comment fabriquer des choses, explique Katie Soven. L’industrie automobile est leur oxygène. Ici, il y a suffisamment d’artisans et de fabricants de pièces, et la population locale connaît les besoins pour passer à l’échelle. Pourquoi ne pas soutenir nos entrepreneurs technologiques pour qu’ils concrétisent leurs idées directement ici ? C’est bien plus logique que de le faire à Denver ou Kansas City.”

Katie Soven (Newlab) : “Les habitants de Detroit savent comment fabriquer des choses.”

Construire l’avenir coûte cher, et développer la technologie des transports l’est encore plus. C’est pourquoi Newlab propose également des financements de démarrage pour permettre à ses membres de réaliser des projets pilotes. Sur le campus, des projets à différents stades de maturité sont en cours. De nouveaux types de batteries pour voitures électriques sont développés et testés, des voies ont été aménagées pour permettre la recharge sans contact des véhicules électriques, et des camionnettes autonomes, capables de parcourir le dernier kilomètre en autonomie complète, sont en développement. Des drones capables de voler hors de la vue de leur opérateur – par exemple pour livrer des colis d’e-commerce – sont également à un stade avancé de développement.

Cependant, Newlab doit aussi faire face à certaines difficultés. “Il y a beaucoup de savoir-faire et d’infrastructures ici, mais ils sont adaptés aux géants de l’automobile d’autrefois, souligne Katie Soven. Il est difficile d’adapter cela aux besoins de nos start-up. Par exemple, les fournisseurs ou fabricants de pièces automobiles ne sont pas enthousiastes à l’idée de produire cinq pièces au lieu des 35.000 auxquelles ils sont habitués.”

Katie Soven évoque également le manque d’investissements dans la région. “Les investisseurs en capital-risque n’ont vu aucun intérêt à venir ici pendant des années, ce qui a creusé l’écart entre nos start-up et les investisseurs.” C’est pourquoi l’incubateur a lui-même attiré des venture capitalists, qui font désormais partie intégrante de l’écosystème. Ils se retrouvent au cœur de l’action et peuvent voir directement ce qui est réalisable.

En très peu de temps, l’incubateur est devenu la référence dans l’industrie manufacturière.

Croissance

Newlab – et par extension tout le campus de Michigan Central – s’efforce ardemment d’attirer et de retenir des profils qualifiés en technologie à Detroit. “Comme partout ailleurs, nous sommes confrontés à une guerre des talents, explique Mark de la Vergne, responsable de l’innovation pour la ville et membre du cabinet du maire Mike Duggan. D’une part, nous avons un problème de fuite des cerveaux : les talents qui obtiennent leur diplôme dans nos universités partent souvent pour d’autres lieux qu’ils jugent plus dynamiques pour travailler dans la scène technologique. D’autre part, Newlab compte beaucoup de start-up qui n’ont pas encore la capacité d’offrir des packages salariaux attractifs.”

Pour contrer cela, la ville de Detroit a lancé, en partenariat avec plusieurs acteurs, le Michigan Mobility Fellow Program (MMF). Cette bourse permet aux start-up d’embaucher un employé en finançant le salaire et en soutenant quelques formations supplémentaires. Début octobre, les premiers candidats sélectionnés ont ainsi commencé à travailler chez Newlab.

“Nous avons déjà beaucoup investi pour améliorer l’image de Detroit en tant que lieu attractif pour les entreprises.” Mark de la Vergne responsable de l’innovation à Detroit

“En soutenant les start-up et les entreprises en croissance, nous achetons aussi du temps pour les convaincre des atouts de notre région, précise Mark de la Vergne. Par exemple, ici, l’espace ne manque pas. Elles n’ont pas à craindre de devoir quitter la ville faute de place.”

Avoir suffisamment d’espace a toujours été un argument important pour convaincre les entreprises de s’installer quelque part. Cependant, cet argument ne suffit pas toujours à surmonter la mauvaise image que véhicule l’État du Michigan et l’attrait limité de Detroit auprès des non-résidents. Les entreprises technologiques américaines cherchant une nouvelle base d’opérations, tout comme les entreprises internationales souhaitant s’implanter aux États-Unis, se tournent encore souvent vers New York ou la Silicon Valley en Californie.

“Nous avons déjà investi massivement pour améliorer l’image de Detroit en tant que lieu attractif pour les entreprises, explique Mark de la Vergne. Newlab est de loin notre meilleur ambassadeur pour convaincre l’industrie technologique de la valeur et des avantages de notre région. La question que l’on nous posait souvent était : ‘Pourquoi êtes-vous à Detroit ?’ Elle évolue lentement mais sûrement vers : ‘Pourquoi n’êtes-vous pas encore à Detroit ?’”

Myrte De Decker à Detroit