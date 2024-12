L’incertitude des droits de douanes de Trump: une nouvelle vache à lait pour les cabinets de consultance

Les entreprises européennes ne savent pas vraiment à quoi s’attendre avec les droits de douane promis par le nouveau président américain, Donald Trump. Elles se tournent donc vers les consultants, pour qui s’annoncent des années fastes.

Dans moins d’un mois, Donald Trump arrive au pouvoir. Il a déjà promis d’augmenter les droits de douane que paient les entreprises étrangères qui exportent vers les États-Unis. Les pays visés pourraient répliquer. Mais aujourd’hui, cela signifie une chose: l’incertitude. On ne sait pas encore ce qui va vraiment se passer, ni combien, ni quand, et quel impact ce nouvel environnement aura sur les activités de son entreprise.

Lorsqu’on ne sait pas, mais qu’il est impératif de savoir, que fait-on ? On sollicite un cabinet de conseil pour établir un rapport. Dans l’incertitude et face à l’inconnu, lorsque tout semble flou et qu’on avance à tâtons, les consultants peuvent apporter de la clarté. À défaut de certitudes, ils offrent des scénarios détaillés, chiffrés et datés, décrivant comment les événements pourraient évoluer. Le tout présenté de manière simple et limpide : sous forme de points clés et accompagné de graphiques.

Vache à lait

Dan Gardner, président de Trade Facilitators, une société de conseil américaine spécialisée dans la logistique et les chaînes d’approvisionnement, accompagne des clients internationaux dont le chiffre d’affaires annuel varie entre 200 millions et 2 milliards de dollars. Il a expliqué à CNN que certains de ses clients ont suspendu leurs projets dans l’attente des annonces de Donald Trump concernant de nouvelles taxes à l’importation. Cependant, Gardner observe également une forte augmentation des demandes d’informations commerciales en prévision d’un possible retour de Trump à la Maison-Blanche. Certaines entreprises ont déjà suivi ses recommandations et commencé à ajuster leurs plans de production.

Joseph Esteves, PDG de Maine Pointe, un autre cabinet spécialisé dans les chaînes d’approvisionnement, constate également une hausse de la demande. Il met en garde contre l’idée de constituer des stocks importants avant une éventuelle hausse des taxes. Lors de la crise sanitaire, de nombreuses entreprises avaient suivi cette stratégie, mais s’étaient retrouvées avec des stocks excédentaires, les contraignant à réduire leurs prix. Désormais, elles sollicitent Maine Pointe pour les aider à trouver un équilibre entre l’offre et la demande tout en limitant les impacts sur les coûts.

« Je pense que nous allons connaître de très bonnes années dans le secteur du conseil », déclare Esteves, qui prévoit que les entreprises continueront à se tourner vers ce type de services, même si Donald Trump revient au pouvoir.

Intelligence artificielle

L’IA a également sa carte à jouer dans cette course aux consultants. GEP, qui produit des logiciels de gestion boostés à l’IA et fournit des services de consultance, voit aussi une hausse de la demande en prévision de l’investiture du nouveau président américain. L’entreprise s’attend à ce que les affaires tournent encore davantage, au fur et à mesure que ces droits entrent en vigueur.

“Les services de planification des éventualités sont absolument d’actualité”, explique John Piatek, vice-président des services de conseil chez GEP à CNN. “Les clients sont désespérément à la recherche du meilleur plan dans la situation actuelle, de sorte que lorsque les taxes sont introduites, ils sont en mesure d’agir rapidement et avant leurs concurrents pour atteindre ces solutions.”

Comme quoi, le malheur de l’un peut souvent être le bonheur de l’autre.