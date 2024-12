Selon une étude récente menée par Horus Software, plus de la moitié des très petites entreprises (TPE) belges, soit 54 %, utilisent l’intelligence artificielle (IA) pour soutenir leurs activités. L’IA leur permet un gain de temps important en comptabilité. Cependant, une minorité perçoit cette technologie comme une menace pour leur activité, illustrant une adoption majoritaire mais encore parfois teintée de méfiance.

Parmi les très petites entreprises (TPE) belges intégrant l’IA, le marketing est le domaine d’application principal, adopté par 47 % des répondants, selon une étude récente réalisée par Horus Software. La comptabilité arrive ensuite avec 36 %, suivie de près par les technologies de l’information (34 %). Enfin, 18 % des TPE utilisent l’IA dans la gestion de projets et les ventes.

Entre opportunités et défis

Les dirigeants de TPE belges reconnaissent les opportunités offertes par l’IA. Près de 30 % d’entre eux s’attendent à une augmentation de leurs revenus grâce à cette technologie. Cependant, 11 % expriment des inquiétudes quant à son impact sur leur activité. Un autre tiers considère l’IA comme une menace pour l’emploi.

Malgré ces préoccupations, l’optimisme reste majoritaire : 70 % des chefs d’entreprise se disent confiants dans la pérennité de leur activité, bien que des défis économiques subsistent. En effet, 34 % ressentent encore les effets de l’inflation. Une proportion similaire affirme ne pas disposer de réserves financières suffisantes pour affronter une nouvelle crise.

Une réduction jusqu’à 40% du temps de travail

« L’IA n’est plus réservée aux grandes entreprises. Les petites structures peuvent elles aussi en tirer parti pour gagner en efficacité et en temps », explique Benjamin Tailleur, COO de Horus Software. Selon lui, les solutions développées par Horus notamment permettent de réduire jusqu’à 40 % le temps de travail des comptables, leur faisant économiser plus de 15.000 jours grâce à l’automatisation.

L’enquête a été réalisée auprès de 210 chefs d’entreprise belges employant moins de 10 collaborateurs. Les répondants proviennent de secteurs variés tels que la finance (8 %), les technologies de l’information (17 %), la construction (16 %), et le marketing (6 %).