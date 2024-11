L’Europe produit (et recycle) moins de plastique

L’Europe a produit moins de plastique vierge en 2023 qu’en 2022, et pour la première fois moins de recyclé, alors que le reste de la planète fabrique toujours plus de plastique, une évolution jugée “menaçante” pour la transition par l’organisation Plastics Europe.

L’an passé, les 27 pays de l’UE, le Royaume-Uni, la Norvège et la Suisse rassemblés, ont produit 54 millions de tonnes de plastique vierge (-8,3%), et 7,1 Mt de plastique recyclé (-7,8%), indiquent les statistiques annuelles diffusées lundi par l’organisation professionnelle qui regroupe une centaine d’entreprises produisant plus de 90% de tous les polymères en Europe.

“Ces chiffres contrastent avec la production mondiale de plastique, qui de son côté a augmenté de 3,4% l’an passé, ce qui souligne que la part de l’Europe a encore baissé pour n’atteindre plus que 12% du marché mondial contre 14% en 2022″, a souligné l’organisation dans un communiqué.

“Si elle a maintenu une balance commerciale positive en valeur, l’Europe est par ailleurs devenue pour la première fois importatrice nette de résines plastiques en volume en 2022 et de produits finis en plastique dès 2021″, ajoute le texte.

Entre 2020 et 2023, les exportations de résines plastique européennes ont chuté de 25,4%.

“Menace pour la chaîne de valeur”

“Cette bascule menace la viabilité de la chaîne de valeur européenne des plastiques, qui aujourd’hui emploie plus de 1,5 million de personnes dans 51.700 entreprises et a réalisé plus de 365 milliards d’euros de chiffre d’affaires dans l’UE en 2023″, ajoute Plastics Europe.

Raison principale invoquée de ce recul: “la hausse brutale des importations” de résines beaucoup moins chères en Europe, “en provenance de régions où les normes environnementales sont moins strictes” comme en Asie, et/ou de pays où l’énergie est beaucoup moins chère, comme aux États-Unis.

L’Europe reste néanmoins la région du monde où la part des plastiques “circulaires” (c’est-à-dire recyclés ou biosourcés) est la plus élevée, avec 14,8% de la production locale, en progression de 0,7% par rapport à 2022 (mais en croissance ralentie).

A quelques jours de l’ouverture de négociations de l’Onu, à Busan en Corée du Sud, pour conclure un traité international sur l’élimination de la pollution plastique, Plastics Europe estime que “l’érosion de la compétitivité européenne menace la transition de notre industrie vers la circularité”.