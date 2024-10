Les ventes de Stellantis (Peugeot, Fiat…) plongent

Stellantis, maison-mère de Peugeot, Fiat et Chrysler, a vu ses ventes au troisième trimestre plonger de 27% à 33 milliards d’euros, plombées par ses difficultés en Amérique du Nord et freinées par “des vents contraires” en Europe notamment.

Le troisième trimestre a été marqué par la “transition” entre deux générations de véhicules, avec plusieurs retards de lancement, qui ont notamment freiné le chiffre d’affaires en Europe (-12% sur un an), a précisé la direction de Stellantis dans un communiqué publié jeudi.



En Amérique du Nord, le chiffre d’affaires s’effondre (-42% sur un an) à cause d’une baisse des ventes et de promotions lancées pour réduire les stocks de véhicules.

Le groupe a souligné qu’il était “en passe” d’atteindre aux États-Unis ses objectifs de réductions de stocks, avec 80.000 véhicules de moins sur les 100.000 prévus pour fin novembre.



“Bien que les résultats du troisième trimestre 2024 soient inférieurs à notre potentiel, je suis satisfait des progrès dans la résolution des problèmes opérationnels, notamment en ce qui concerne les stocks aux Etats-Unis”, a commenté le nouveau directeur financier du groupe, Doug Ostermann.



Le groupe aux 15 marques compte maintenant sur la montée en puissance de la vingtaine de nouveaux véhicules lancés en 2024, dont l’Alfa Romeo Junior ou le SUV Jeep Wagoneer S électrique.

Stellantis traverse une passe difficile après des années de profits record, depuis sa fondation en 2021 avec la fusion de PSA (Peugeot-Citroën) et FCA (Fiat-Chrysler).

Le groupe a annoncé fin septembre une nette révision à la baisse de son objectif de marge opérationnelle, estimée désormais entre 5,5% et 7%, contre “deux chiffres” auparavant, pour l’année 2024. Il a confirmé ces objectifs jeudi.



Stellantis, qui produit aussi bien des Chrysler que des Citroën, Fiat, Jeep, Dodge, Lancia, Opel, Peugeot, Ram ou Vauxhall, avait déjà publié en juillet un résultat en forte chute au premier semestre.



Depuis lors, le groupe a annoncé l’arrivée de plusieurs dirigeants plus concentrés sur le marketing, ainsi que le départ à la retraite en 2026 de son directeur général Carlos Tavares.