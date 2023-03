Les travailleurs transfrontaliers français toujours plus nombreux en Belgique

SD Worx, prestataire de services RH en Belgique, a publié une étude sur le travail transfrontalier, dominé par les Français.

Les Français sont donc toujours plus nombreux à passer la frontière pour venir travailler dans notre pays. Ils ont ainsi été 38 748 à venir goûter les joies de la Belgique au 30 juin 2022, selon les derniers chiffres de l’INAMI (Assurance soins de santé et indemnités). Un nombre en augmentation de 2% par rapport aux résultats de 2021 à la même date. Soit 765 Français supplémentaires en nombre absolu.

Les Français sont particulièrement nombreux dans la province du Hainaut malgré une baisse (plus de 14 000) et dans la province de Namur (presque 12.000). Et c’est dans cette dernière que l’augmentation est fulgurante, car les travailleurs français n’étaient que 1.500 l’année précédente, soit une hausse de 700% ! Encore plus impressionnante est l’augmentation enregistrée en Flandre orientale: +1.224%. Enfin, Liège voit aussi sa population de travailleurs français augmenter, passant de quelques centaines à 1.400, soit une hausse de 218%.

A contrario, leur présence est en nette baisse principalement en Flandre occidentale (-40%) et dans la province du Luxembourg (-42%).

Les Belges toujours nombreux à traverser la frontière luxembourgeoise

De manière générale, le nombre des travailleurs frontaliers entrant en Belgique a légèrement augmenté, de 0,7%, passant de 52.085 travailleurs en juin 2021 à 52.469 en juin 2022. Parmi les provinces les plus plébiscitées, le Hainaut est en première position, suivi de Namur (à cause du grand nombre de Français) et de la Flandre orientale. Cette dernière attire surtout les Néerlandais, puisqu’ils sont 7.750 à avoir franchi la frontière en juin 2022 (+94% par rapport à 2021). Les Néerlandais sont également très présents à Anvers, malgré une baisse de moitié par rapport à l’année précédente. En tout, ils sont plus de 12.000 sur le territoire Belge, en légère baisse (-3%).

En ce qui concerne les Allemands, les chiffres sont quasi identiques. Ils préfèrent quant à eux s’installer du côté de Liège, et de plus en plus en Flandre orientale et à Namur. Enfin, au sud, les Luxembourgeois, sont toujours aussi nombreux avec 597 travailleurs transfrontaliers, et plébiscitent les provinces du Luxembourg et de Namur.

Dans l’autre sens, le travail frontalier sortant vers les pays voisins reste stable, les Belges se rendant principalement au Luxembourg (+3% par rapport à 2021). Plus de 20.000 se rendent également aux Pays-Bas, bien qu’en baisse de 7%.

A noter que de nouvelles règles devraient faire leur apparition. Valérie t’Serstevens, Senior Consultant chez SD Worx, détaille en effet l’assouplissement des règles de l’ONSS pour le télétravail transfrontalier à partir du 1er juillet 2023 : « la tolérance de la sécurité sociale pour le télétravail prendra fin une fois pour toute. En principe, nous reviendrons alors aux règles d’avant la crise sanitaire, selon lesquelles un employé est assuré socialement dans son pays de résidence s’il y exerce au moins 25% de ses activités. Concrètement, si un salarié travaille plus d’un jour à domicile dans un pays voisin, l’employeur s’expose à de lourdes conséquences administratives, telles que la mise en place d’une administration des salaires au sein de cet État, ce qui ajoute à la complexité et aux coûts.”

“L’Union européenne se modernise et travaille sur de nouvelles règles plus adaptées à la nouvelle réalité. Certains employeurs souhaitent autoriser jusqu’à deux jours de télétravail par semaine. Il est positif qu’un cadre plus souple soit actuellement élaboré au niveau européen, les différents États membres pouvant décider séparément de l’appliquer ou non. Comme la Belgique et ses voisins sont de fervents partisans d’une politique plus flexible pour les travailleurs frontaliers, ces pays se joindront probablement à l’accord. »