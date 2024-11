Les syndicats s’opposent au projet de suppression de l’Agence pour le commerce extérieur

La CSC Services Publics, la CGSP et le SLFP s’opposent “fermement” à la possible suppression de l’Agence pour le Commerce Extérieur (ACE), une mesure actuellement en discussion dans le cadre des négociations du gouvernement fédéral, fait savoir mardi le front commun syndical dans un communiqué.

Les organisations craignent de “graves conséquences” pour la trentaine d’employés de l’Agence pour le Commerce Extérieur (ACE) et une perte d’expertise “essentielle” pour la promotion de l’économie belge à l’international. Pour le camp syndical, “il n’est pas question qu’il (le personnel de l’ACE, NDLR) fasse l’objet d’un marchandage politique et que son avenir soit mis en péril“. Les syndicats perçoivent également dans cette volonté de supprimer l’Agence une nouvelle tentative plus large d’affaiblissement des services publics fédéraux.

En octobre, la Fédération des entreprises de Belgique (FEB), l’organisation patronale flamande Unizo, l’ex-Union wallonne des entreprises akt, la chambre de commerce bruxelloise Beci et l’Union des classes moyennes (UCM) avaient également appelé à ne pas supprimer l’ACE.

Créée par l’accord de coopération du 24 mai 2002 entre l’autorité fédérale et les Régions, l’ACE soutient l’État fédéral et les trois régions dans la promotion du commerce extérieur belge. Ses missions incluent l’organisation de missions commerciales à l’étranger, la contribution logistique et économique aux visites d’État des souverains belges et des missions princières, ainsi que le développement et la diffusion d’informations, d’études et de documentation sur les marchés étrangers.