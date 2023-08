Les surprises de Simon & Schuster

On pensait l’éditeur de Stephen King et Mary Higgins Clark destiné à finir entre les mains de Vivendi ou HarperCollins. Il atterrit chez KKR, le fonds américain bien connu…

Avec Editis en France, c’est l’un des gros dossiers de l’édition de ces derniers mois. Numéro 3 du marché américain, Simon & Schuster et son cortège d’auteurs à succès (Stephen King, Mary Higgins Clark, Colleen Hoover, etc.) aurait dû être repris par Penguin Random House, n°1 du pays et propriété de Bertelsmann. La justice en a décidé autrement.

Lire aussi | La vente d’Editis par Vivendi à Daniel Kretinsky prend forme

Remise en vente par Paramount, sa propriétaire, la maison d’édition semblait destinée à tomber dans l’escarcelle de Vivendi (via Hachette) ou d’HarperCollins, le n°2 américain. Mais pour s’éviter de nouveaux problèmes de concurrence, Paramount a opté pour la surprise et a décidé de vendre à KKR, le fonds américain bien connu.

La transaction s’est conclue pour la somme de 1,62 milliard de dollars, payée entièrement en cash, soit un demi-milliard de moins que l’opération avec Bertelsmann.