Les supermarchés limitrophes sont-ils vraiment moins chers?

Les pays limitrophes sont-ils vraiment moins chers pour tous les achats? Avec une inflation alimentaire record, nombreux sont ceux à se poser légitimement la question. Selon la Fevia, la fédération de l’industrie alimentaire, les Belges ont dépensé 543 millions d’euros dans les supermarchés étrangers l’année dernière. Cependant, tous les achats ne valent pas forcément la peine de quitter le territoire, du moins d’après Gondola, la plateforme spécialisée, qui a comparé les prix entre les enseignes les moins chères.

Sellon elle, les Pays-Bas restent plus chers que la Belgique, y compris pour les marques nationales. En Allemagne, les marques A sont en moyenne 13,56% moins chères qu’en Belgique mais le vin et les conserves restent plus abordables chez nous.

En France, la différence peut aller jusqu’à 44% pour les produits d’épicerie.

Sans surprise, c’est en France que les Belges peuvent faire les meilleures affaires. Toutes les catégories de produits sont plus avantageuses et la différence peut aller jusqu’à 44% pour les produits d’épicerie. Cependant, notre pays reste compétitif sur les produits premiers prix et marques de distributeurs qui restent 7% moins chers qu’en France. Pas étonnant que les enseignes redoublent d’effort sur la communication de ces produits.