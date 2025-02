Les lieux de travail vont devoir servir d’antidote à la polarisation croissante de la société au cours des prochains mois, soulignent quarante dirigeants d’entreprises, d’universités et d’ONG dans une lettre ouverte publiée jeudi.

En 2025, “les entreprises et les salariés devront relever d’importants défis et affronter de nombreuses incertitudes économiques. Toutes les sonnettes d’alarme sont en train de se déclencher”, constatent les signataires de la lettre ouverte, faisant notamment référence au nombre record d’emplois perdus à la suite de faillites en 2024. “L’année 2025 vient à peine de commencer. Pourtant, en tant que chefs d’entreprise et employeurs, nous ressentons déjà l’énorme poids qui repose sur nos épaules”, poursuivent-ils. Pour ces dirigeants d’entreprises, la solution à ces défis prend racine sur le lieu de travail.

Respect et compréhension mutuelle

“Nous y nouons des relations durables et nous y faisons preuve d’engagement, pour tous nous épanouir. Le respect et la compréhension mutuelle en sont les fondements. Le lieu de travail doit donc servir d’antidote, plutôt que d’être un terrain propice à l’amertume et aux accusations faciles”, peut-on lire dans la lettre.

“Nous devrons pouvoir nous regarder dans le miroir le 1er janvier 2026 en nous disant que nous avons tout mis en œuvre pour minimiser les répercussions de cette crise. Et surtout, que nous sommes allés de l’avant. Que nous avons effectivement construit, sur notre lieu de travail, une mini-communauté où chacun se sent inclus et respecté dans sa dignité”, concluent les signataires.

La lettre ouverte a été publiée à l’initiative de Leen Van den Neste, CEO de vdk banque. Parmi les signataires se trouvent notamment les dirigeants des groupes Adecco et Randstad, les recteurs de la KU Leuven et de l’université de Gand, ou encore les directeurs généraux des organisations 11.11.11. et Kom op tegen Kanker.

Les signataires

​Leen Van den Neste, CEO vdk banque, Jan Dekeyser, Country Head Belgium The Adecco Group, Maarten Michielssens, CEO EnergyVision, Annic Bosmans, CEO Randstad Group, Stijn Bijnens, CEO Cegeka, Inge Ampe, CEO CKV Bank, Rika Coppens, CEO House of HR, Thierry Freyne, directeur général AZ Sint-Lucas & Volkskliniek vzw, Leslie Cottenjé, general manager Codit België, Stijn Vandervorst, CEO Accent Group (Jobs for People and Construct), Catherine Castille, CEO Hotel Bonka, Matthias Geeroms, CFO and Co-founder Lighthouse, Kris Cloots, CEO – ISS Belux, Els Hertogen, directeur général de 11.11.11, David Vansteenbrugge, directeur général de Kom op tegen Kanker, Johan De Vlieger, CEO Bostoen Group, Rik Van de Walle, Recteur UGent, Luc Sels, Recteur KU Leuven, Tomas Legrand, directeur général Arteveldehogeschool, Geert Peetermans et Paul Buysens, co-CEOs d’ Incofin Investment Management, Eva Verraes, directeur HERW!N, Bob Verbeeck, Founder & CEO Golazo Group, Louis Jonckheere, co-fondateur de Showpad et CEO Wintercircus, Koen Van Loo, CEO SFPIM (la Société fédérale de Participations et ​ l’Investissement), Thomas Van Craen, Managing Director Triodos Bank België, Vincent Biauce, CEO NewB, Sara Staels, CEO Shake Design&Build, Roeland Delrue, Cofounder Aikido Security, Sofie Spriet, CEO du groupe immobilier Dewaele, Sarah Parent, Chief Ecological Officer Go Forest, Johan Krijgsman, Founder & CEO Alfabet & CEO Era Belgique, Thomas Van Poucke, CEO Groep Huyzentruyt, Bart Verstraeten, directeur général de WSM, Pierre Harkay, CEO Impact Finance Belgium, Stijn Degrieck, ex-CEO Codit, Ann Viaene, CEO My Little Gym, Julie De Vos, ex-CEO nexxworks, Leen Anthuenis, CEO SuperNova, Murielle Scherre, CEO la fille d’O