Les jeux pour adultes boostent les ventes de King Jouet

King Jouet, anciennement Maxi Toys, affiche une croissance de +0,6% et gagne en parts de marché (+0,3 point), indique mardi l’enseigne spécialisée dans la distribution de jeux et de jouets. Cette bonne performance est notamment due à l’essor du segment des jouets pour adultes.

“King Jouet Belgique réussit à afficher une performance positive avec une croissance de +0,6%, ce qui place notre enseigne au-dessus de la tendance générale du marché”, se réjouit Pierre Chalmandrier, directeur à l’international du groupe. “Nous parvenons à capter l’attention des consommateurs malgré les défis conjoncturels et sectoriels”, note-t-il. Afin de rester compétitive, l’enseigne se concentre sur plusieurs leviers de croissance, parmi lesquels un travail de transformation des espaces commerciaux, la disponibilité des produits et le développement de la gamme Kidultes (soit des jouets ou loisirs ludiques destinés aux adultes).

Lego reste sans surprise en tête de liste

“La popularité grandissante de ce segment est d’autant plus visible cette année, avec une croissance des ventes de 4 à 12% par rapport à l’année précédente. Ce segment représente donc environ 12% des ventes totales de King Jouet Belgique, soit un chiffre supérieur à l’objectif initial de 9%”, indique l’enseigne à la tête de lion. En 2025, l’entreprise ambitionne d’atteindre 15% de ses ventes totales sous cette catégorie.

À côté de cela, King Jouet renforce également son réseau de fournisseurs clés. “Dans le top 10 des fournisseurs de l’industrie du jouet, Lego reste sans surprise en tête de liste grâce à sa réputation mondiale, la diversité de ses gammes et ses licences populaires (Disney, Harry Potter, Super Mario, etc.)'”, illustre Pierre Chalmandrier. On retrouve également Mattel, avec ses marques emblématiques (Barbie, Hot Wheels et Fisher-Price), et Vtech, pionnier des jouets éducatifs électroniques. L’enseigne King Jouet, dont le siège est situé à Nivelles, compte 23 magasins répartis sur l’ensemble du pays, employant au total 150 collaborateurs.