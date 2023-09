Les industriels se plaignent à nouveau des prix élevés de l’énergie en Belgique

L’industrie belge, par le truchement de la Febeliec, a dénonce une fois de plus mardi les prix élevés de l’énergie en Belgique, lesquels nuisent à la compétitivité de l’industrie belge par rapport aux pays voisins.

« Nos entreprises ressentent de plus en plus fort les conséquences de la crise des prix énergétiques, qui engendre des coûts significativement plus élevés que dans nos pays voisins (et a fortiori le reste du monde), où les autorités interviennent davantage dans les coûts énergétiques », déplore la Febeliec, invitant dans la foulée les gouvernements fédéral et régionaux « à prendre d’urgence des mesures en vue de rapidement rétablir la compétitivité de notre industrie. »

La position compétitive de notre industrie par rapport aux pays voisins s’est détériorée

La fédération des consommateurs industriels d’électricité et de gaz reproche aussi au régulateur du secteur énergétique d’ignorer « les signaux alarmistes de l’industrie ». « Dans son avis annuel sur la norme énergétique adressé au gouvernement fédéral, la Creg, le régulateur de l’énergie, propose de ne pas prendre à ce stade de nouvelles mesures en vue d’améliorer la compétitivité de l’industrie belge. La récente comparaison de prix de PwC a pourtant, tout comme celle de Deloitte pour le compte de Febeliec, démontré que la position compétitive de notre industrie par rapport aux pays voisins s’est détériorée l’année dernière », poursuit la Febeliec dans un communiqué.

Les consommateurs industriels d’énergie demande dès lors l’introduction immédiate d’une réduction des tarifs de transmission pour les utilisateurs d’électricité concernés, telle qu’appliquée depuis plus de 10 ans dans les pays voisins avec l’aval des autorités européennes de la concurrence