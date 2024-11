Les fondateurs de Kazidomi lancent une nouvelle marque de produits protéinés

A la barre de la plateforme Kazidomi, les époux Alain Etienne et Emna Everard lancent Pulse Protein, une nouvelle marque qui veut démontrer que les protéines ne sont pas réservées qu’aux seuls adeptes de la gonflette.

Avec son complice Alain Etienne, elle a lancé le site d’e-commerce Kazidomi en 2016 alors qu’elle était encore étudiante à Solvay. Entrepreneuse dans l’âme, Emna Everard a réussi à lever 6 millions d’euros depuis le début de son aventure et à faire de cette plateforme en ligne une référence dans la vente de produits sains (aliments, cosmétiques, etc.), tant en Belgique qu’en France.

A la tête d’une entreprise de 40 personnes, la CEO lance aujourd’hui une nouvelle marque avec son mari, dédiée cette fois aux produits protéinés. L’accroche sur le tout nouveau site pulseprotein.co se veut explicite: Les protéines ne sont pas pour les bodybuilders!

‘‘Le marché du fitness s’est longtemps concentré sur un public masculin, constate Emna Everard, mais tout le monde, y compris les femmes enceintes, a besoin de protéines. Pas seulement pour la masse musculaire, mais pour la santé des tissus, des cheveux, des ongles, de la peau et des os. Avec Pulse Protein, nous voulons briser les mythes et démontrer que les produits protéinés sont essentiels pour tous.”

Protéines grand public

Dédramatiser et surtout démocratiser l’accès aux produits protéinés, voilà l’objectif de la nouvelle marque Pulse Protein qui entend répondre aux besoins nutritionnels de tout un chacun, qu’il soit adepte des salles de sport ou simplement soucieux de son alimentation au quotidien. ‘‘La nutrition riche en protéines n’est plus l’apanage des athlètes de haut niveau, enchaîne Emna Everard. Tout le monde a besoin de protéines pour soutenir son métabolisme, contribuer à sa santé musculaire et osseuse, ou favoriser la satiété. Pulse Protein s’adresse ainsi à toutes les générations, des jeunes actifs aux familles, en proposant des produits qui allient plaisir et qualité.’’

Fabriquée ‘‘localement’’ (Belgique, Pays-Bas et France), la marque propose dès aujourd’hui une gamme de produits bio et vegan qui se décline dans des barres protéinées, du beurre de cacahuète, des granolas, des poudres ou encore des pâtes à tartiner, c’est-à-dire autant de produits adaptés à un petit-déjeuner express, une collation gourmande ou un repas équilibré.

Viser les supermarchés

‘‘Le marché anglo-saxon a déjà embrassé la tendance des protéines depuis longtemps, note Emna Everard. Il n’est d’ailleurs pas rare d’y trouver des produits enrichis en protéines dans les rayons des supermarchés et la consommation de produits protéinés y est devenue monnaie courante. Les choses évoluent rapidement en Europe et le public comprend de plus en plus l’importance de consommer suffisamment de protéines, et ce pour d’autres raisons que la volonté de prendre de la masse musculaire.’’

A terme, les fondateurs de Pulse Protein ciblent donc un déploiement poussé de leur gamme au sein des grandes chaînes de supermarchés. En attendant, leurs produits sont d’ores et déjà disponibles sur le site officiel de la marque, mais aussi sur celui de Kazidomi. Une première commercialisation ‘‘physique’’ dans les magasins Delhaize est prévue au début de l’année prochaine.