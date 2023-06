Les femmes très peu nombreuses dans les ComEx du BEL 20

Malgré la loi de 2011 qui impose un tiers de membres d’un sexe différent des autres membres dans les CA de sociétés cotées en bourse, la place des femmes à la tête des entreprises du BEL 20 est encore très limitée, selon une étude publiée jeudi par l’entreprise sociale Jump.

Aucune loi ne contraint aujourd’hui les entreprises à une mixité de genre dans les comités de direction (ComEx). Et selon l’étude de Jump, réalisée avec le soutien de l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes, l’augmentation du nombre de femmes dans les conseils d’administration n’a pas entraîné une amélioration de la mixité au sommet de la hiérarchie.

Près de 17%

Parmi le BEL 20, soit les 20 entreprises les plus capitalisées de Belgique, on compte 40% de femmes dans les CA, mais elles représentent seulement 16,7% des membres de ComEx au premier trimestre 2023. Treize des membres de l’indice boursier n’ont en outre aucune ou une seule femme dans leur comité de direction. Dans quatre entreprises, on ne trouve la trace d’aucune femme au sommet de l’exécutif.

Une seule entreprise (Melexis) compte une présidente de conseil d’administration et une seule société (Solvay) dispose d’une directrice générale. Une autre (BARCO) est menée par une codirection mixte. En outre, seulement cinq femmes sur les 96 présentes dans un conseil d’administration disposent d’une fonction exécutive.

« Il faut réviser la loi de 2011 »

Jump, qui travaille à une plus grande inclusivité dans les entreprises, estime que ces chiffres confirment la nécessité de réviser la loi 2011 afin de pousser les entreprises à être pro-actives en matière de mixité. « Je prendrai l’initiative, comme la directive européenne ‘quotas’ nous y incite, pour étendre les principes de la loi belge portant sur les quotas dans les conseils d’administration aux conseils de direction, et autres comités exécutifs, des sociétés cotées », a commenté Marie-Colline Leroy, secrétaire d’État à l’Égalité des chances et des genres.