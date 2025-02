Les entreprises d’économie sociale ont une plus grande longévité (graphique)

Les entreprises d’économie sociale (EES) ont une vie plus longue que celles de l’économie classique, ressort-il jeudi de l’état des lieux de l’Observatoire de l’économie sociale. L’âge médian d’une EES est de 25 ans, contre 14 pour une entreprise classique.

Et cela s’observe dans les données relatives aux 25 dernières années en Belgique. Des entreprises créées en 2000, 25% des EES ont cessé à ce jour leurs activités, contre 40% pour les entreprises de l’économie classique. “C’est la preuve qu’investir dans l’économie sociale est une stratégie payante à long terme”, relève Bénédicte Sohet, secrétaire générale de ConcertES, la plateforme de concertation des organisations représentatives de l’économie sociale en Wallonie et à Bruxelles. Depuis une quinzaine d’années, le secteur connait une croissance continue.

S’il représente un emploi salarié sur sept en Wallonie et à Bruxelles (262.000 personnes), il a été à la base de 21% des créations nettes d’emploi entre 2018 et 2022 dans ces deux Régions, soit 18.000. “L’économie sociale est un mouvement de fond significatif dans le paysage belge, qui résiste bien aux crises et qui progresse quels que soient les gouvernements en place”, constate Augustin Morel, chargé de projet à l’Observatoire. Pour la première fois, l’Observatoire a également fait l’état des lieux des salaires. Moins bien payé dans l’économie sociale? Pas forcément. Il n’y a pas de réelles différences au niveau des salaires moyens entre les EES et les entreprises classiques, par contre, il y a beaucoup moins de hauts salaires car on n’y “survalorise pas les postes de direction”, note ConcertES.