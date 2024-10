Les concessionnaires belges de Stellantis tirent la sonnette d’alarme

Dans une lettre au responsable de Stellantis pour l’Europe, les près de 70 concessionnaires belges du groupe mettent en lumière une menace sérieuse pour la pérennité du groupe dans notre pays, rapportent L’Echo et De Tijd mardi.

L’association des concessionnaires belges de Stellantis (Peugeot, Citroën, Opel et Fiat) émet un signal d’alarme en adressant une lettre à Jean-Philippe Imperato, le responsable de Stellantis pour l’Europe. L’initiative est liée à la baisse des ventes des marques Stellantis en Europe, et plus particulièrement en Belgique (125.000 voitures neuves Stellantis vendues en 2019 contre sans doute à peine 65.000 cette année).

Nouveau modèle de concession

Si la situation dans notre pays est encore plus critique que dans d’autres marchés européens, elle résulte du fait que le marché belge a été l’un des premiers à adopter un tout nouveau modèle de concession, il y a plus d’un an. Le réseau d’agents, comprenant de petites concessions Fiat ou Opel, a été démantelé. Pourtant, ces petits garages représentaient environ un cinquième des ventes annuelles totales des marques Stellantis.

Simultanément, Stellantis a décidé de mettre fin au statut de concessionnaire, le groupe ayant dénoncé tous ses contrats en 2021. Désormais, les revendeurs de voitures doivent vendre les véhicules pour le compte de Stellantis avec un statut d’agent directement lié à l’importateur et payé à la commission. Les voitures ne sont plus propriétés du garage et les promotions et ristournes sont décidées par l’importateur.